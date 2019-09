Una de les coses que més es diuen aquests dies és que les vacances t'han anat molt bé o malament en funció de si has pogut desconnectar. Si dius que no has desconnectat perquè no et fa falta, és que ets directament boig.

Analitzem el problema amb detall. Si has desconnectat, en realitat a què estàs connectat que et fa directament infeliç? Hi ha diverses possibilitats, la primera és que tinguis una connexió dolenta amb els amics. És el problema més fàcil de solucionar. Esborres tots els contactes del mòbil i del WatsApp i de tots els seus grups que et fan la vida impossible. Deixa també totes les aplicacions de mòbil, compra't un Nokia de fa 15 anys i comença a parlar amb la gent del teu entorn. Sobretot mira'ls als ulls, perquè com deia Salvador Puig Antich, on hi ha uns ulls sobren les paraules. Si el problema és en la feina cal dir que si en tens d'entrada estàs en millors condicions que aquells que no la tenen. Imaginem, però, que tens feina però estàs malament, molt malament i necessites de tant en tant desconnectar. És cert que no sé per quina raó estranya els caps sempre són la gent més incompetent i maleducada, hi han ajudat molt les escoles de management que expliquen tècniques extretes dels manuals de sadisme. En parlarem un altre dia. Bé, ja saps que tens un problema amb la feina que cal que resolguis. Endolla't a Linkedin i mira la possibilitat que l'any vinent durant les vacances no necessitis desconnectar.

Pot ser que tinguis una mala connexió amb la família, aquí la cosa es complica. La mala relació és amb els sogres, la parella, els fills? Si la mala connexió és amb els fills, no tens res a fer, t'has d'aguantar. Paciència, has escollit tenir fills, però encara no pots escollir com seran. Però si el problema és amb la parella, potser que pensis que potser l'any vinent durant les vacances estaries millor sense tenir parella o tenint-ne una altra.

També pot ser que no connectis bé amb el poble, ciutat, nació, estat o continent. La solució és la més fàcil: fot el camp.

En resum crec que si consideres que has de desconnectar és que tens un o més problemes. T'ho has de plantejar ara al setembre: tens tot un any per davant. De totes maneres desconnectar fent vacances encara és una decisió raonable, pots desconnectar drogant-te amb drogues legals o il·legals tot l'any, que és el que fan milions de persones.

Ara bé, el més probable és que els problemes no els tinguis ni amb els amics, ni amb la família, ni amb la feina, ni amb el lloc on vius, realment existeixen moltes possibilitats que els problemes els tinguis amb tu mateix. No fotis les culpes als altres, ets un totxo infeliç que necessites ajuda ràpidament. Potser que et tornis a connectar a la vida i sobretot pensa que els que t'envolten potser han de desconnectar per culpa teva.