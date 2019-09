Els ous d'or de Ryanair

Quan Ryanair va aterrar a Girona, sabia molt bé on venia i què volia fer. Havia estudiat totes les possibilitats a l'entorn de Barcelona, perquè respecte a això els seus dirigents no han enganyat mai; l'interès era la capital catalana. Als gironins ens quedava aprofitar els vols al més baix cost possible per visitar llocs als quals, sense ells, potser no se'ns hauria acudit mai anar. Amb l'aeroport, Ryanair ha fet sempre el que ha volgut. Va aconseguir unes inversions mai vistes per tenir les instal·lacions que més li interessaven i ningú va preveure que algun dia la companyia podria marxar. Amb les administracions local i autonòmica i el sector turístic, tres quarts del mateix. Va esprémer la gallina (no diré dels ous d'or perquè no l'hem tingut mai, encara que ens ho hem cregut molt de temps) fins a extrems inimaginables. Fins i tot costava retirar diners quan el descens de vols ja era una sagnia imparable. I en tots aquests anys, des que va començar el declivi, l'únic que han fet els responsables polítics és dir (no fer) que l'aeroport havia d'atraure més companyies, que s'havia d'acabar amb el monopoli, quan això és un impossible. On hi ha Ryanair, especialment en aeroports petits, no hi ha lloc per a res més. Ningú ha sabut veure en tots aquests anys que, quan aquí anem a un lloc, Ryanair ja fa estona que n'ha tornat.