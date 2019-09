Ajuts a la Fórmula 1 i no a Ryanair?

Amb motiu del tancament de la base de Ryanair a l'aeroport de Girona, he llegit força crítiques als 3,5 milions d'euros que paga anualment la Generalitat a la companyia irlandesa. Un dels que han qüestionat aquesta subvenció és el mateix conseller de Territori, Damià Calvet, que s'ha expressat amb aquella fatxenderia que el condueix sempre a estavellar-se contra la paret. Curiosament, la decisió de Ryanair ha coincidit amb l'anunci que, gràcies a la Generalitat, el circuit de Montmeló continuarà organitzant l'any vinent una prova del mundial de Fórmula 1. Aquest acord ha estat altament celebrat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el dia d'avui no em consta cap crítica en contra de ningú. De ningú. El cànon per acollir la Fórmula 1 costa 24 milions d'euros, dels quals, segons les xifres que es coneixen, perquè en aquest cas l'opacitat és absoluta, 7,5 milions d'euros els aporta la Generalitat i 1,5 l'Ajuntament de Barcelona.

Analitzem i comparem Ryanair i la Fórmula 1:

1. Una empresa privada, Ryanair, cobra 3,5 milions d'euros de diners públics per operar a l'aeroport de Girona tot l'any. Una altra empresa privada, els organitzadors del mundial de Fórmula 1, percep, com a mínim, 9 milions d'euros de diners públics per una activitat que dura tres dies.

2. Irrita molt donar diners a una empresa fins ara presidida per l'excèntric i fatxenda Michael O'Leary. És un tauró, cert. Però, i Bernie Ecclestone, fins fa poc totpoderós propietari del mundial de Fórmula 1, és menys tauró? La seva fortuna (estimada en uns 4.000 milions d'euros) és superior a la de Michael O'Leary. I també rebia diners de la Generalitat.

3. Soc molt escèptic amb els anomenats estudis d'impacte econòmic. Gairebé sempre són de part, però o els fem cas sempre o mai. En un comunicat del passat 27 d'agost, celebrant la continuïtat de la Fórmula 1 a Barcelona, Presidència de la Generalitat destacava que aquesta prova automobilística genera 163 milions d'euros d'impacte econòmic. Doncs, segons un estudi de l'AGI, l'aeroport de Girona va generar un impacte econòmic de 506 milions d'euros l'any 2017, dels quals 374 milions s'inverteixen en l'estada al territori.

Tot és qüestionable i discutible. I es pot estar radicalment en contra que una companyia aèria privada rebi subvencions públiques. Però, o tots moros o tots cristians, com dèiem abans. Per què només s'han de suprimir les de Ryanair, que ajuden a crear riquesa al territori, i no les d'una activitat esportiva professional com és la Fórmula 1, que costa molt més amb menys rendiment? I no oblidem el que ens va costar a tots els catalans el fiasco de Spanair. No vull pensar que la Fórmula 1 és intocable perquè se celebra a Barcelona. Els arguments han de ser sòlids; no basats en prejudicis.