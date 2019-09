hipocresia política en el debat dels correbous

La darrera sessió dels correbous de Vidreres, la del diumenge passat al capvespre, va estar a punt d'acabar en tragèdia després que un toro saltés la tanca i s'endinsés cap a les localitats del públic. Dinou persones van resultar ferides de diversa consideració. La més greu, una dona, que en un primer moment es trobava en estat crític, va poder recuperar-se després d'una intervenció quirúrgica i dimecres va sortir de l'hospital. Aquest incident ha reobert l'etern debat sobre els espectacles públics amb animals; un debat intens a Catalunya des de fa anys i que el 2010 va provocar que el Parlament de Catalunya prohibís la celebració de cor­rides de toros però mantingués totes les activitats al voltant de la denominació de correbous que se celebren en algunes festes majors durant l'estiu. Al País Valencià, aquest estiu han mort cinc persones empaitades per bous.

La portaveu del Govern català, Meritxell Budó, va apuntar dimarts que, després dels fets de Vidreres, cal obrir un debat «profund i serè» sobre aquesta activitat. A Roses, Olot i Torroella de Montgrí ja estan prohibits des de fa uns anys. Però el més probable és que en les pròximes setmanes quedi en l'oblit. No interessa ni a l'actual Govern de la Generalitat ni als partits que li donen majoria per la simple raó que els municipis que encara celebren correbous estan governats per les formacions que sostenen la majoria parlamentària de l'Executiu català. Prohibir els toros no suposava cap desgast polític; prohibir els correbous pot fer trontollar alguna alcaldia. D'entrada, a la web de la mateixa Generalitat es pot llegir una defensa aferrissada d'aquests espectacles: «Configuren un element central en les celebracions populars d'un bon nombre de poblacions de Catalunya (€) El flux econòmic que aquesta tradició reporta, els llocs de treball que genera i el patrimoni genètic incommensurable de la cria i la selecció que els humans fem d'aquests animals motiven que aquest esdeveniment sigui únic». Més o menys, els mateixos arguments que els defensors dels toros.

Aquesta setmana, ERC de Vidreres ha manifestat públicament la seva disposició a eliminar els correbous. Considera que és un espectacle «anacrònic». Molt bé, però a quina ERC ens hem de creure? A la de Vidreres o a la de les Ter­res de l'Ebre, que fins avui ha considerat innegociable el tema dels Correbous? Ens trobem davant un cas més d'hipocresia política. La ideologia depèn dels interessos electorals. El debat sobre el maltractament als animals queda relegat a un espai secundari.