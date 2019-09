Política de privacitat

La penúltima aplicació viral «disfressa» de famós. Supera les que el convertien en l'ancià que ningú serà o en el nadó que ningú va ser i mostra a qui la faci servir (d'acord amb el transformisme en voga) com si fos el seu famós favorit (en concordança amb la mitomania del present) posant la seva cara en el lloc de l'original (un fake en plena moda de la falsificació) perquè el pugi a les xarxes socials en què pesca aprovació (com a població diana de la pandèmia de narcisisme). Pur Barri Sèsam: «baixar» l'aplicació i «pujar» el contingut. Fàcil.

Tot és per les nostres dades, adverteixen. Aquest cop l'aplicació és xinesa. L'anterior, russa. Les nord-americanes es fan virals amb menys precaucions. Són gratis, però en les de pagament –fins i tot les dels nostres bancs– no permeten rebutjar algunes condicions i en altres demanen més dades encara, fins la clau de la targeta de crèdit. Es comprometen a tractar amb discreció la teva privacitat, però ja hem vist com ho incompleixen o com els roben les dades. Després, demanen perdó amb més contrició que esperit d'esmena.

Les religions atresoren des de fa segles immenses bases de dades. Els mormons van construir a Salt Lake City (Utah) la Biblioteca d'Història Familiar amb certificats dels morts abans de 1920 i van bolcar a internet els noms de més de 3.000 milions de persones mortes perquè cadascú busqui la seva genealogia. Estem bojos amb la privacitat del que és nou, però l'Església catòlica no esborra l'apòstata: li posa una nota al marge. Els catòlics practicants es confessen en la fe en el secret i, gràcies a això, l'Església té la major base de dades de pecats de la Terra, que marquen les tendències polítiques, econòmiques i bèl·liques.