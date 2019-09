Comença un nou curs; continuen les mancances

Durant aquest mes de setembre, milers d'alumnes de totes les edats tornen a les aules per continuar la seva formació. Alguns ho fan per primer cop, altres inicien una nova etapa, però tots ells, des de les aules d'educació infantil fins a les universitàries, estrenen un exercici molt important per a les seves vides futures, amb un objectiu comú: formar-se, aprendre i créixer intel·lectualment i personalment.

El curs començarà amb 122.802 alumnes i 9.172 professors a les comarques gironines. S'estanca el nombre d'escolars i només creix a Secundària i en els cicles formatius de Grau Superior. El Departament d'Ensenyament ha anunciat que hi haurà més mestres, més professors en els centres docents: set-cents més a tot a Catalunya, dels quals només 41 a les comarques gironines. En alguns centres es deixarà notar una certa davallada demogràfica. En d'altres, continuaran les dificultats derivades d'un canvi social important generat per la forta migració rebuda aquests darrers anys. Segur, però, que l'esforç de tots els professionals del món de l'ensenyament serà clau per aconseguir que el curs 2019-2020 sigui profitós per a la nova generació de ciutadans que tenen a càrrec seu, sense que això tregui ni un sol accent a la important feina educativa que han de fer totes les famílies amb els seus fills i filles.

L'educació, de fet, comença i acaba a casa. Mentrestant, el sindicat USTEC-STEs dona per fet que el Departament d'Educació no eliminarà ni a curt ni a mitjà termini els barracons de les escoles i centres públics de la província. El sindicat critica la «mala planificació» del Departament els darrers deu anys, i recorda que a les comarques gironines, prop del 30% de centres tenen mòduls prefabricats. Aquest any hi haurà 304 barracons repartits entre les més de 400 escoles i instituts. La província de Girona continua liderant els barracons.

La paràlisi del Govern català, sense Pressupostos des de 2017, afecta molt directament Educació. Els dos casos més greus són el de l'escola Carme Guasch de Figueres i l'institut de Vilafant. Ambdós centres acumulen més de deu anys de provisionalitat. En el cas figuerenc, segurament, el propòsit municipal de construir l'escola en el pati de l'antiga presó del carrer Sant Pau no ha ajudat gaire. Després d'haver anunciat el novembre passat que Justícia cediria a Ensenyament l'antiga presó per construir-hi el CEIP Carme Guasch, ara l'Ajuntament de Figueres ho ha descartat de manera sorprenent. A Vilafant, l'Ajuntament ja va posar a disposició de la Generalitat els terrenys necessaris. Més de deu cursos de barracons no tenen justificació possible quan altres obres menys urgents han passat al davant.