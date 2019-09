La llei protegeix les persones honrades?

Vivim en una societat complexa, problemàtica i contradictòria, on alguns només pensen en els drets, d'altres en les obligacions, i la majoria observa, desconcertada, una realitat cada cop més preocupant, des del punt de vista social, econòmic i mediambiental. El que està acostumat a saltar-se la llei no sembla tenir massa problemes, i a més, en ocasions, sol concitar, sovint, la comprensió i fins i tot la solidaritat aliena. Però hi ha una majoria de persones que treballen, paguen els seus impostos, procuren actuar cívicament i quan ensopeguen amb altres persones que infringeixen la llei, i atempten contra els seus drets, es troben indefensos i totalment desprotegits. Una societat digna i justa s'ha de fonamentar en la justícia i en el respecte a les lleis i normes que regulen la convivència. En una societat civilitzada no es pot deixar al lliure arbitri de qualsevol l'aplicació i la interpretació de les normes, ni es pot permetre que tothom faci el que vulgui, especialment quan aquest fer perjudica la dignitat i els drets d'altres i de la comunitat. I massa vegades sembla que esti­guem vivint amb la llei de la selva.

En massa ocasions, es constata que hi ha persones que ignoren els drets aliens i, situant-se com a defensors d'una suposada societat alternativa, abusen de persones honrades i s'aprofiten indecentment de les seves propietats, i es riuen de la seva bona fe. És el cas dels ocupes professionals, que s'especialitzen a ocupar propietats alienes, per, fins i tot, fer negoci amb la misèria d'altres, al marge de perjudicar els drets de persones honrades que, amb esforç, treball i sacrifici, han adquirit un pis per poder completar la seva pensió.

a pocs dies, els propietaris d'un habitatge, arribat el termini de l'arrendament, concerten amb l'arrendatari, que a més li devia més de 4 mensualitats de lloguer, que el 15 d'agost li deixaran el pis lliure. Quan compareix dies abans i truca a la porta, es troba amb una persona que no era l'arrendatari, i li diu que encara tenen una habitació per llogar, creient que era algú que volia llogar un pis o una habitació. Quan s'identifica com la persona propietària del pis i explica que el 15 d'agost el pis ha de quedar lliure, la nova inquilina li manifesta que els actuals ocupants no pensen marxar del pis, ni pagar, perquè tenen nens petits i que ja s'han posat en contacte amb un advocat que els ha assessorat sobre el que han de fer per no marxar de l'habitatge. I adverteixen el propietari que no vagi a donar de baixa ni la llum ni l'aigua ni el gas, perquè el denunciaran.

Ara, el propietari haurà d'emprendre el camí dels tribunals. Aquests ocupes es riuen de les lleis, però es beneficien de la societat, de la propietat aliena, de la lentitud de la justícia i de la ineficaç protecció dels drets de les persones honrades i treballadores. No s'hauria de permetre mai l'abús ni s'hauria de consentir que al marge de les nostres administracions i serveis socials campin lliurement personatges com els ocupes professionals, decidint quin habitatge cal ocupar, en detriment dels drets de persones honrades, que se senten desvalgudes, desprotegides i maltractades. Cal buscar solució al problema de l'habitatge, però no es pot deixar en mans dels que proclamen la teoria del campi qui pugui. El legislador i els tribunals han de ser garants que a la nostra societat es compleixin de la mateixa manera els drets i els deures. Si no és així, les persones honrades tenen totes les de perdre.