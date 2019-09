Anar al mercat

El Mercat del Lleó celebra els 75 anys. Tinc la sort de tenir-lo just al costat de la feina. M'agradar entrar-hi i escoltar el xivarri, les converses entre compradors i venedors, deixar-te endur pels colors i les olors. Ben diferent als pràctics supermercats on pràcticament tot es ven envasat i plastificat i on solem anar amb més pressa.

Anys de pràctica et permeten teixir relacions de confiança amb els paradistes, sobretot amb aquells que et fan sentir especial, que quan et veuen t'avisen i et diuen que tenen allò que tant t'agrada. Celebro l'entusiasme dels que tenen al cap la traçabilitat de tots els productes de proximitat que venen, i sempre tinc un moment per a aquells que cada dia t'expliquen una recepta.

Com a tot arreu, a casa també tenim clixats alguns elements (molt pocs afortunadament), dels que de seguida et diuen «guapo» i «rei», però que cal defugir perquè pensen més en la pela que en el client.

Anar sovint a aquest o altres mercats municipals permet apreciar la riquesa alimentària de casa nostra i descobrir un espai fantàstic d'interacció social. Els mercats, com el comerç de barri, fan caliu i fan ciutat, a més de cohesionar la societat i deixar els diners allà on vius.