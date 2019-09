El turisme molesta?

La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana, va reiterar en el darrer ple municipal que la voluntat del govern és que els autobusos turístics no tornin a aturar-se al carrer Berenguer Carnicer, a la zona de la Copa. Sí, allà on hi ha una bateria que es va fer expressament per als busos. Sembla absurd, però aquesta és la realitat. Els autobusos que porten els turistes no poden aparcar allà on es va adequar un espai per decisió municipal. No poden aparcar on hi ha pràcticament l'únic punt on hi ha lavabos públics o on hi ha també una oficina d'informació. Absurd? Doncs sí. Plana assegura que d'aquí a uns dies farà balanç de la mesura que es va posar en pràctica fa sis mesos. Mentrestant, no s'escolta les veus contràries a aquesta prohibició, que no entenen, com jo, que als turistes se'ls faci baixar a Fontajau o a l'estació d'autobusos i després vagin a peu fins al Barri Vell. La distància és considerable i sovint es tracta de persones grans. La regidora va dir en el mateix ple que canviant el punt d'entrada al Barri Vell -segons ella ara la gent entra pel pont de Pedra, la plaça Catalunya o passa per l'Eixample- s'han reduït les molèsties al Barri Vell. Des de quan el turista molesta? Entenc que ho sigui el turisme de borratxera, però el turista que ve a Girona és una molèstia?