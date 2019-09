Adolescents contraculturals

2001, 2002 i 2003. Aquests són els anys que van néixer, per ordre, Billie Eilish, Ansu Fati i Greta Thunberg, que són tres adolescents que inauguren un moment contracultural. Personatges que ronden els 16 anys però que sorprenentment estant marcant noves pautes de pensament, culturals i esportives. Ens trobem davant d'un període contracultural, amb missatges desordenats i disciplines que aparentment res tenen a veure, com va passar els anys seixanta, que van trencar amb un món amortitzat.

Porto dies intentant buscar què s'amaga darrere de l'artista pop Billie Eilish. De moment només un discurs inquietantment sòlid sobre els dimonis de l'adolescència que sempre havia pensat que era poc més que una malaltia passatgera. Eilish, de presència obscura i afectada per la síndrome de Tourette, ha fet una causa de la seva imatge unisex i ha convertit les seves cançons en consistents cròniques dels inconnexes però reals sentiments dels adolescents. De Greta Thunberg fa basarda la seva, abans mai vista, influència planetària. Una adolescent que està fent més per la consciència mediambiental que anys de caríssimes i saberudes conferències internacionals. Greta parla amb un llenguatge planer però poderosíssim com la d'aquell jardiner analfabet de la pel·lícula Benvingut Mr. Chance, on Peter Sellers es convertia en una icona de la política americana parlant d'arrels i sediments com si fos un sòlid filòsof, quan en realitat era un jardiner analfabet que només parlava de jardineria. Greta no és Mr. Chance. Diu que el síndrome d'Asperger que pateix és un superpoder i advoca per provocar el pànic mundial per frenar el canvi climàtic.

I com tot moviment contracultural, aquest també té icones esportives. El dels seixanta i setanta va tenir Johan Cruyff, que amb un llenguatge futbolístic tan simple com el jardiner analfabet, també va fer del futbol una pota contracultural. En el present apareix el bissauguineà Ansu Fati. Un adolescent negre que irromp al circ romà actual per convertir-se en un ídol occidental, mentre alguns miren nois de la seva edat i raça com a amenaçadors MENA.

Ara estem a l'espera d'uns quants adolescents de 16 anys, amb una mirada nova del món, que facin contracultura política i que enterrin els Sánchez, Rivera, Casado i altres relíquies d'un món passat.