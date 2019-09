La sentència bomba

Pedro Sánchez sembla l'home tocat pels déus. Tot el que ha projectat fins ara li ha sortit prou bé, especialment aquelles coses per les quals ningú hagués apostat dos rals. La recuperació del lideratge al PSOE o l'ascens a la presidència del govern han estat objectius que, abans d'aconseguir-los, qualsevol els hagués qualificat d'impossibles. Fins i tot havia deixat en evidència el relat independentista, una fita que Mariano Rajoy va ser incapaç d'assolir. Però com aquell addicte al joc que sempre pensa que a la següent tornarà a tenir sort, el president del govern va pujant esgraons amb un más difícil todavía continu. Ara tenim la més que probable convocatòria d'eleccions amb dos factors que li jugaran a la contra. Un d'ells, el relat, que per primera vegada ell no el domina, més aviat el dominat és ell. Perquè si el que pretenia és repartir les culpes d'una repetició electoral a tota la resta de contrincants, en l'imaginari col·lectiu el principal responsable és Pedro Sánchez. El segon factor és la sentència del procés que li pot esclatar com una bomba. A menys que no hi hagi un canvi de darrera hora, es farà pública abans de les eleccions i a Catalunya, les forces independentistes poden treure'n profit traduït en vots. De tots és sabut que sense un bon resultat a Catalunya, difícilment s'arriba a Moncloa. I si d'aquesta se'n surt, no tinc cap dubte que la propera aposta serà més alta.