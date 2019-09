La vaga de naixements per salvar el planeta

No és el mateix un vaguista de naixement que de naixements. La iniciativa dels birthstrikers que es neguen a reproduir-se en un planeta condemnat va sorgir al març, però va rebre el seu major impuls el mes passat, quan els principescos Enric i Meghan Markle, ducs de Sussex, van comunicar mitjançant el breu «dos màxim» que s'aturarien en el segon fill per les escasses garanties que oferia el futur de la Terra. I per distingir-se dels fèrtils Guillem i Kate, tot i que van escamotejar aquest argument.

No convé menysprear la influència de la vaga reproductiva per salvar el planeta. La congressista radical nord-americana Alexandria Ocasio-Cortez assenyala que les emergències climàtiques «condueixen els joves a una pregunta legítima, és correcte encara tenir fills?». També Greta Thunberg, la jove activista sueca que inspira el mateix terror que la nena de L'exorcista, ha manifestat el seu suport al moviment Extinció Rebel·lió, d'objectius que no requereixen de major aclariment.

L'oportunisme pot impulsar molts enemics genèrics de la infància a sumar-se als moviments vaguistes, per emmascarar la seva aversió. Per aquest motiu els promotors d'aquestes iniciatives exigeixen que l'abstinència reproductiva atengui un rerefons ecològic.

En un planeta que ha doblat la seva població humana en mig segle, de 3,6 a 7,3 milers de milions, la negativa a la propagació de l'espècie s'ha d'entendre en el seu format actiu com una idea que reedita la Lisístrata d'Aristòfanes, la primera vaga sexual de la història amb propòsits pacifistes. En la versió passiva, es pretén evitar que la descendència aterri en un planeta preapocalíptic, en el veïnatge dels antinatalistes que consideren que tenir fills és moralment reprovable davant el panorama actual.

Els vaguistes de naixements no han especificat els paràmetres que els portarien a reconsiderar el seu abstencionisme. Els governs tampoc s'han estremit de moment davant l'amenaça que plana sobre les seccions maternoinfantils de clíniques i hospitals. Encara que costa dissenyar el perímetre d'un moviment poc convencional, els birthstrikers són favorables a l'adopció, per distanciar-se de les parelles que han decidit no tenir fills al marge dels vaivens del planeta. El «dos màxim» principesc va ser pronunciat durant una entrevista amb la primatòloga Jane Goodall, precisament una de les veus més escoltades per les seves denúncies sobre un planeta que es precipita al buit. La vergonya de volar, o de portar nens a aquest món.