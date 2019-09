Fa uns quants anys vaig preguntar a un vell oficial de la caserna de Figueres que qui manava a la Guàrdia Civil, i ell, amb rotunditat, em va contestar: «el Govern, per suposat!». Eren temps de la presidència de Felipe González i em va recordar que durant el cop d'estat de Franco els agents que estaven en territori de la República es van mantenir molt fidels al govern i que molts ho van pagar amb la vida. És clar que després el cos va ser fidelíssim a la dictadura durant com a mínim 40 anys. Aquell home està jubilat i fa molts anys que li vaig perdre la pista, però ara m'agradaria fer-li la mateixa pregunta. Dubto que si em volgués dir la veritat la resposta fos tan rotunda.

En l'actualitat dins de la Guàrdia Civil hi ha una sèrie de comandaments que van per lliure agafant-se a la barra lliure que els va donar el Govern de Mariano Rajoy, que, davant la seva ineptitud manifesta per resoldre políticament el problema català, va posar-lo en mans dels cossos armats i de la justícia. El resultat és que la Guàrdia Civil a Catalunya ara sembla que treballi més pels interessos de partits extremistes com Ciutadans o Vox que no pas pel Govern central. Com a mínim Ciutadans és el partit que treu, o intenta treure, més rendiment de les accions contra l'independentisme.

L'operació Judas es va fer amb el desconeixement –pel que fa a la proporció i les conseqüències– del Govern de l'Estat, deixant Pedro Sánchez amb una mà al davant i una altra al darrere quan li van preguntar a l'estranger; i el ministre de l'Interior i la delegada del Govern a Catalunya sense una estratègia comunicativa.

Tinc la impressió que aquests comandaments que creuen que es manté el mateix encàrrec del PP desconeixen qui és ni d'on ve el PSOE més enllà de Pedro Sánchez. No és el PP, i encara menys el partit circumstancial i minvant d' Albert Rivera. El PSOE és qui va netejar l'exèrcit. Darrere l'etiqueta socialdemòcrata, encara té tics organitzatius i d'estratègia de vell partit comunista implacable. Ara els missatges del Govern a la Guàrdia Civil seran d'agraïments per contribuir a mantenir l'Estat. Després de les eleccions, si el PSOE guanya, és molt probable que dins de les casernes soni la Cavalleria rusticana i molts caiguin pel forat de l'escala.