Celaya, el PSC i el regidor de les multes

Hi havia una època en què el PSC, ERC i ICV eren els garants de la legalitat a les institucions. Al Parlament i als ajuntaments eren els encarregats de controlar el poder i tenien diputats i regidors que sabien molt bé quina era la seva tasca a l'oposició i l'exercien tan bé com podien. Malauradament aquesta és aigua passada i el cas del regidor de Podem de Blanes que ha esquivat pagar multes a través d'una empresa i que diu que està donada de baixa, n'és el darrer exemple. Diari de Girona va tenir accés a la informació i un cop comprovada documentalment va trucar al regidor i a l'alcalde i la història es va publicar. Però en el ple del vespre van passar coses que deu anys abans haurien estat inconcebibles. Puc arribar a entendre que els comuns -el grup del regidor Pere Lopera- i l'alcalde d'ERC el defensin. Uns perquè és «un dels seus» i l'altre perquè li va el càrrec. El que no puc entendre és que la regidora del PSC, Pepa Celaya, estigui més preocupada per la foto publicada -per cert, imatge d'un acte oficial penjada al web de l'Ajuntament- que en intentar esclarir el que ha passat, que és el mínim que ha d'exigir l'oposició. Aquesta actitud i la de Junts per Catalunya, que també va defensar l'edil, indiquen que els dos grups no tenen gens d'interès a defensar els drets dels ciutadans. Només els seus.