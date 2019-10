Una defensa televisiva

Es el que passa. Tant repetir que ni oblit ni perdó, i al final en Marchena els ha fet cas. Per si no fos suficient, s'ha descobert que els llaços grocs no serveixen per treure gent de la presó, tan cofois que els lluïen pensant que eren útils, i res, resulta que era com portar un xurro a la solapa. O potser és que, ja que en Marchena viu a Madrid, no els ha vist, que si hagués sabut que a Catalunya quasi no queda iaio sense llaç groc, absol a l'instant a tots els acusats i els demana perdó per les molèsties. Ara a veure si els que s'han fet d'or venent els llaços dels pebrots tornen els diners. M'estranyaria, això sona a estafa organitzada.

No sé si aquí una sentència es llegeix com als films americans, amb uns solemnes cops de maça, pam-pam, per donar-li èmfasi. M'agrada pensar que sí, perquè els cops de la maça de Marchena haurien ressonat com a cops de martell en el taüt del procés, pam-pam, que si bé ja estava mort des de feia temps, calia refrendar-ho oficialment. Un no està mort del tot fins que no ve el jutge a aixecar el cadàver.

Es tracta -ja ho veuen- de desviar l'atenció perquè ningú parli dels advocats. Vull pensar que els incidents i manifestacions d'ahir els van organitzar els lletrats dels ja condemnats per mirar de dissimular i que la gent no parés atenció al seu fracàs.

-No creu que el seu comportament professional podia haver sigut millor?

-Espanya feixista! Ens volen sotmesos! Sempre dempeus! Judici farsa!

Almenys demostrarien ser llestos en escaquejar-se de responsabilitats, ja que no en defensar ningú, però m'estranyaria, no se'ls veu gaire espaviladets ni per a una cosa ni per a l'altra.

Si una cosa hem après de tot plegat els humils ciutadans, és que, si mai ens acusen de res davant d'un tribunal, és millor agafar un advocat d'ofici que acaba de finalitzar la carrera -i encara que no l'hagi finalitzat-, que un d'aquests famosets de mig pèl que es dediquen a fer mítings a la sala de vistes en lloc de defensar els clients. És clar que els acusats van optar també per fer mítings quan els tocava parlar. Entre una bona defensa i sortir afavorits quan connectava TV3 amb el judici, van triar la televisió. Doncs enhorabona, ara que demanin tanda al FAQS. Però serà per d'aquí a uns quants anys.