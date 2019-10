Puigdemont i Torra, sols

QuimTorra va fer el darrer salt mortal. Aquell que quan sembla que no pot encabir cap més volta aquesta acaba produint-se i aconsegueix un llarg «ohhh» del públic. Sense xarxa i encomanant-se al Déu Puigdemont, l'actual president de la Generalitat va proposar un nou referèndum. La idea no hauria passat de ser una anècdota més del procés -tornar a allò que s'ha fet dues vegades i que sembla una pantalla passada- si no fos que ningú en sabia res. ERC es va posar les mans al cap sense dissimular, igual que els de JuntsxCat, aquests amb una mica més de pudor. Sigui com sigui, l'escletxa entre els dos socis del Govern i entre els consellers de JuntsxCat i la presidència cada vegada és més gran. Tant, que fins i tot han estat incapaços de consensuar la resposta a la sentència, malgrat que els ho havien posat molt fàcil. Mentrestant, a Waterloo, Carles Puigdemont idea estratègies que executa Torra i intenta obtenir l'espai mediàtic que ha anat perdent els últims mesos. L'ex i l'actual president estan sols. Cada vegada més i ho saben, però no llençaran la tovallola fàcilment i ERC no s'atrevirà a provocar el trencament. El moment és massa delicat per fer-ho. Uns estan sols i els altres no són prou valents. Per tant, encara queda temps per a més piruetes.