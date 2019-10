No anem bé quan portem les coses als extrems. No anem bé quan, enlloc de calmar els ànims, el que fem és atiar el foc. No anem bé quan ens movem des de la irresponsabilitat. I no anem gens bé quan determinades actituds el que fan és perjudicar la societat en general. Tot plegat, els episodis que estem veient aquests dies, no fa res més que empobrir-nos com a societat. Ens pensem que reclamem determinants valors però el que aconseguim en realitat és debilitar-nos i perdre el crèdit que tenim com a societat. Les accions que es fan per perjudicar un tercer no porten enlloc. Com a societat no podem ser el reflex de les males actuacions polítiques. Al contrari, com a societat els hauríem de donar una lliçó. D'irresponsables evidentment n'hi ha a tots els llocs, al carrer i als despatxos. Hem entrat en una espiral en què només s'actua de cara a la galeria. Uns es fan selfies davant d'una barricada i altres intenten atraure l'atenció amb declaracions o gestos incendiaris. I del que no ens adonem és que tots els gestos polítics es fan en el seu benefici propi i no pensant en el conjunt de la societat. Fa temps que en política no existeix l'acció d'actuar prioritzant la ciutadania. Només pensen en treure rèdit electoral i no els importa res més. No anem bé, gens bé.