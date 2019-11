Madrenas, del megàfon al bumerang

No sé si ella n'és conscient, però una de les imatges de Marta Madrenas que quedarà en la retina de la història és la de l'alcaldessa arrapada a un megàfon davant de la comissaria de la Policia Nacional cridant proclames a favor de «la República».

Estic convençut que l'alcaldessa de Girona és de les que es creu el seu paper d'heroïna del procés i que no ens pren el pèl, com fan d'altres. S'ha vestit de hooligan de l'independentisme sense dubtar ni un moment perquè pensa que és el que ha de fer. En això no se li pot negar que és honesta.

Però té un problema, i la seva sort és que les eleccions municipals són molt recents i encara queden tres anys i mig per a les properes. És el mateix que els passa a Torra, Buch i fins i tot Puigdemont: el bumerang que van llençar els ha tornat amb força.

La qüestió és que a Madrenas no l'afecta només la decisió de carregar-se les barraques de Fires –això és l'última gota-, sinó que aquells que en el seu moment van obtenir poder ja no lluiten només contra el govern d'Espanya; ho fan també contra els representants de les institucions catalanes. Ara, a més de llençar porqueria a Jaume I, ocupen l'ajuntament de Girona.