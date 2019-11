Autoinculpar-se, però de debò

Ignoro si algun jutge aplicarà l'article 457 del Codi Penal, sobre la simulació de delictes, als participants en la performance d'aquesta setmana sobre l'autoinculpació per sedició. L'article és molt clar: «Aquell que, davant algun dels funcionaris senyalats en l'article anterior (funcionari judicial o administratiu que tingui el deure de procedir a la seva investigació), simuli ser responsable o víctima d'una infracció penal o en denunciï una inexistent, provocant actuacions processals, serà castigat amb una multa de sis a dotze mesos». El més probable, però, és que els jutges, que prou feina tenen, no perdin el temps amb criaturades.

Si realment alguns tenen ganes d'autoinculpar-se, més enllà de les gesticulacions intranscendents a les quals ens tenen acostumats, l'ANC i Òmnium podrien començar per fer-ho amb l'encesa d'espelmes que van organitzar el passat 15 d'octubre a la Gran Via. La seva gracieta ens ha costat 55.000 euros a tots els veïns de Girona en el reasfaltatge del carrer, a més de les molèsties provocades, en plenes Fires, pel tancament d'una de les principals artèries de la ciutat. O també podrien anar a l'Ajuntament a autoinculpar-se els que van cremar contenidors, destrossar elements del mobiliari urbà i malmetre asfalt amb els seus incendis. Demostrarien ser coherents i valents de debò. I pagarien el cost dels desperfectes. La resta és foc d'encenalls i amagar-se ­darrere les bardisses.

És clar que si Girona fos una societat democràtica que defensa les llibertats i els drets de tots els seus ciutadans, l'Ajuntament ja hauria obert un expedient sancionador a l'ANC i Òmnium pels costos de la seva performance davant la Gran Via. I s'hauria personat als jutjats contra els detinguts pels greus disturbis provocats als carrers de la ciutat, per reclamar les despeses de les seves destrosses, que també haurem de pagar tots amb el recent increment d'impostos i taxes aprovat per la coalició de govern (JxCat, ERC i Gua­nyem). Però com que Girona s'ha convertit en la ciutat sense llei per decret de la seva alcaldessa, Marta Madrenas, (es poden llençar escombraries al carrer amb la complicitat de l'Ajuntament i es pot ocupar l'alcaldia amb total impunitat) no ens queda més remei que resignar-nos al que deia Sòcrates: «És pitjor cometre una injustícia que patir-la, perquè el que la fa es converteix en injust i el que la pateix, no».