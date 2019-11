No es poden jugar tots els papers a l'auca. Ni tampoc es pot ser a la vegada bomber i piròman. Han passat ja les Fires de Sant Narcís i, per sort, sense cap incident remarcable ni aldarull nocturn. A quatre dies de començar les festes, l'Ajuntament de Girona va anunciar que suspenia les barraques i els concerts de La Copa. Temia que poguessin ser un focus d'incidents ja que els informes policials que havia rebut no garantien la seguretat. Si és així, correcte. Però el que no es pot fer és primer atiar el foc amb determinades declaracions i posicionaments i després intentar apagar-lo. No deixava de ser una acció de cara a la galeria. Queda molt bé dir que suspèn les barraques però es mantenen altres actes. O tot o res. Perquè tampoc té sentit suspendre la vigília castellera del dissabte però, en canvi, mantenir la jornada castellera de l'endemà a la plaça del Vi. O una cosa o tot. Potser es tracta de mantenir la compostura de cara a la galeria. Tampoc no té sentit posar les parades d'alimentació i productes artesanals al lloc on hi havia les barraques. Es podien haver suspès les barraques i mantenir les parades a la plaça Independència i Correus, no? Una cosa no treu l'altra, no? Curiosament, hores després de dir que no es feien les barraques ja es muntaven les parades. Si més no, curiós.