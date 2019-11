Desobeir i protestar, sí, però votar, també!

Dolors Hugas Puigvert Les Olives (Garrigoles)

Encara que ens facin una mica de mandra les eleccions d'aquest diumenge, hem d'anar tots a votar.

Ens voldrien amb el cap jup i atemorits, ens voldrien callats i resignats, ens voldrien debilitats, però davant tanta repressió, provocació i intimidació, només aconseguiran que cada cop siguem més gent, més valents i amb les idees ben clares.

El procés independentista ha aconseguit remoure tot el llot estancat que hi ha sota aquest govern corrupte, franquista i repressor, que no convé a ningú; ha fet sortir molta gent al carrer a defensar diferents ideals.

Dissabte serà el dia de reflexió i també el de possibles mobilitzacions de protesta i desobediència, però també serà la vigília d'un dia democràtic (concepte irònic en aquest país) on tornarem a poder dir la nostra.

Les urnes, ho sabem i ho saben, no ens han fet mai por, ni aquelles que estan tacades de florit i ranci. Fem-ho pensant en els que ja no hi són, en els que pateixen injustícies per la mala gestió del govern, fem-ho per nosaltres mateixos i pels que ens venen al darrere i es mereixen un món millor.

Votem amb seny i dignitat, però VOTEM!



En record del

jutge Lidón

Manel García Sánchez Barcelona

Com és possible que al dia d'avui, amb un judici contra els assassins d'ETA del jutge Lidón, natural de Girona, fill de Josep Lidón que va fundar l'acadèmia on milers de gironins van fer-hi els seus estudis per després accedir a treballar en banca, com a funcionaris o a l'empresa, no hagin sortit el polítics gironins, amb la seva alcaldessa al capdavant, denunciant els fets i solidaritzant-se amb la familia?

I per què no, quin problema tenen els jutges i fiscals, i el col·legi d'advocats de la demarcació, per no publicar un suport solidari als familiars publicant-ho en tots el mitjans de prensa de la demarcació?



Visca la Guàrdia Civil?

Lluís Aymerich Viñals Sarrià de Ter

Realment sorprès i francament molest llegeixo la carta que publiqueu el divendres, dia 1 de novembre, signada pel senyor Mateu Frigoler Teixidor, efectivament com vostè tem m'ha escandalitzat el títol i no me'n puc estar, de contestar-lo. Senyor Frigoler, vostè ha de saber que el fet que alguns culpables de furt o robatoris lleus estiguin al carrer no és per la més o menys eficàcia de la nostra policia, és pel contingut del nostre Codi Penal i la seva aplicació per part dels jutges. Potser sí que en l'època franquista la Guàrdia Civil tenia, com diu algú, el monopoli de la violència i de forma tan extrema que tots li teníem por, però sortosament això ha canviat i ara tenim una policia més democràtica i no tan repressiva. Permeti'm que li pregunti, utilitzant les seves pròpies paraules: en temps de qui s'ha descobert i s'han publicat els fets del «nostre estimat Pujolet»? I encara vull fer-li més preguntes: Vostè prefereix una policia militaritzada i repressiva com la Guàrdia Civil abans que una policia democràtica com la dels Mossos d'Esquadra? De debò creu que prendre's la justícia per la seva ma retenint uns presumptes delinqüents és el model més adequat per la nostra justícia? Evidentment tothom és lliure de pensar i ha d'expressar la seva opinió, però tenim sort que no tothom pensa com vostè, perquè si no estaríem altra vegada en una època dictatorial, que tot i que sembla que li'n falta poc, hem de maldar per evitar-ho.