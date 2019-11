La pregunta

Déu n'hi do l'escàndol que ha generat l'actitud de quatre periodistes, no massa espavilats, que es negaven que els periodistes catalans desplaçats a Almendralejo poguéssim fer les preguntes en català a l'entrenador del Girona. Per molt que ho pensem, Espanya, o millor dits els habitants de les espanyes, no sembla que considerin realment el català com una llengua cooficial, mai la tenen en compte i està clar que més aviat els molesta sentir parlar un idioma que no sigui el castellà. Malgrat aquesta realitat, si haguéssim de fer cas de les estadístiques, els números diuen que si sumem tot el món, existeixen deu milions de parlants en català.



Els periodistes catalans no s'haurien d'alarmar per la reacció dels periodistes extremenys. Al cap i a la fi, no cal anar a Almendralejo per no poder escoltar ni una paraula en català. Només cal passejar-se per Barcelona, entrar a qualsevol local i veure que ningú, absolutament ningú, es dirigeix a cap altre en català, encara que alguns mantenim l'esforç de seguir parlant en català a qui tenim al davant mentre estem en territori de parla catalana. Per tant, tampoc seria estrany que ben aviat els periodistes gironins volguessin preguntar a l'entrenador del Girona la seva visió del partit i altres periodistes, fins i tot d'una altra ciutat catalana, també protestessin per no poder escoltar les respostes en espanyol. No estem tan lluny de reproduir l'escena d'Almendralejo a molts altres llocs.



Avui, el català és la llengua habitual de només el 31 per cent dels joves de 15 anys i la cosa no presenta signes de millora. A les comarques gironines només el 54,1 per cent dels habitants té el català com a llengua prioritària i a Barcelona i a l'Àrea Metropolitana aquesta xifra es redueix fins al 27 per cent. No sé per què, però em temo que, a partir d'ara, als periodistes gironins els serà més fàcil preguntar en anglès que intentar que els seus homòlegs permetin una pregunta en català, o fins i tot fer-se passar per russos, encara que els altres diguessin que no entenien res, segur que ho permetrien mentre no els sembli català.