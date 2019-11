Escric des de la zona zero de l'independentisme, com ha definit Girona Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, fill de Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós i descendent de Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz, família que ostenta el marquesat de Valtierra. El diputat de Vox em fa pensar en el croat dels cocos de Los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python fusionat amb Tyrion Lannister de Joc de trons.

Potser dec ser l'únic que ho pensa però considero que Vox com a tercera força política, com pronostiquen les enquestes, és una notícia sensacional. En aquests moments, apreciat lector, deus pensar que he embogit. És probable. Però que Vox quedi tercer, per darrere del PSOE i del PP, és una manera molt útil d'engabiar políticament l'extremisme i el fanatisme abans disseminat per diferents partits. Sobretot tercer sense cap opció de governar, eh! Molt millor crear aquesta gàbia de diputats radicals que no pas que aquests escons es mantinguessin, per exemple, en mans de l'extremisme camuflat i «nitroglicerínic» d' Albert Rivera, que un dia va arribar a convèncer les grans empreses i el centre i l'esquerra sociològica espanyola, que era un partit liberal de tall europeu i que tenia en les seves mans resoldre el problema català amb una excavadora. No és que ara li censurin a Ciutadans haver estat un dels actors més agres i irresponsables del procés. El deixen caure perquè aquest home que un dia es va despullar en un cartell electoral i ara mostra desesperadament llambordes i canitxes per la tele, tampoc va calibrar el poder de l'Estat que li exigia estabilitzar el govern donant suport a la investidura de Pedro Sánchez i que ara el vol fulminat.

Que Vox sigui la tercera força impedeix que la dreta sumi perquè es fragmenta en excés el vot i posa en mans de la resta de partits d'esquerres o el que siguin, inclosos catalans i bascos, la formació d'un govern que pugui començar a parlar i a resoldre el temes fonamentals. Clar que també pot passar que Pedro Sánchez hagi metabolitzat el sac de rucades que ha dit en campanya i que no reconegui que la va espifiar convocant eleccions.

És probable que diumenge surti tot al revés de com he escrit i l'home amb cara de Lannister em vingui a treure de casa –a la zona zero– per portar-me a passejar per alguna cuneta. Llavors serà massa tard però s'haurà confirmat allò que escolto cada dia: no menystinguis mai l'extrema dreta.