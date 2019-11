Demà eleccions... i sense sabó

Primera piscina, a velocitat de creuer: votaré? Només de pensar-hi, l'aire falta. Segona: posem que sí. A qui? Descarts per defecte, molts: a ningú de dretes, ni d'aquí, ni d'allà. Recuperada la respiració, repassada mental a l'esquerra i la cosa no pinta bé: qui hi ha a la sinistra, sinònim de funesta, ves, que no hissi cap bandera? Ni la CUP, antisistema, anticapitalista i «nítidament socialista» –ho diu ella– se'n pot estar mentre es fa un tip de cantar Els segadors de bracet amb personatges que a Espanya podrien votar Vox sense tapar-se el nas, però tant li fa que per enredar amb la independència els principis molesten. I aquells que es diuen comuns, tampoc, i això que van emergir d'entre els indignats del 15-M en temps de crisi –que diuen que torna– per trencar el sistema i retornar els drets a la castigada classe baixa i a la classe mitjana minvant, amagrits per «la casta» de la qual ja són membres d'honor i el capital. Si Jaume Asens, que es creu això de la pàtria, ens ha de salvar de res, morts estem, tots. Tretze... o catorze piscines, els comptes s'han perdut: Errejón? Fuah! Descartadíssima l'esquerra més republicana que trinxa l'escola pública i maltracta els serveis socials i que amb l'excusa de l'estelada governa amb un paio que a Madrid prendria ratafia amb Santiago Abascal, ens queda @sanchezcastejon, que avui no dormirà pensant en les enquestes que aventuren que l'aposta del 10-N li pot sortir carbassa (i no pas per mèrit de Cs, pobrets desgraciats), que jugava a bàsquet i que dilluns es pot trobar havent de negociar l'abstenció del PP en una investidura hipotètica. Unes quantes piscines més i som on érem a la primera: votaré? Merda, el del carril del costat, que ha començat més lent, apreta. I els de l' aquagym ja comencen a fer contorsions amb la música a tot drap i al ritme que marquen els brams de la monitora, que deuen sentir a l'Estartit. Merda, ara no recordo si he posat l'ampolla de sabó a la bossa; segur que no. Merda (i una bona colla de renecs més): demà hi ha eleccions.