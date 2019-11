Les vuit propostes de Càritas per rescatar els exclosos

Davant la precarietat i l'exclusió que pateix una bona part de la societat, Càritas ha presentat una bateria de vuit propostes urgents per fer possible unes polítiques socials que ajudin a rescatar els exclosos de la societat.

Després de les eleccions del 28 d'abril, i degut a la ineptitud dels partits polítics per arribar a formar govern, hem patit una paràlisi política que han sofert, d'una manera més cruel, els 1,8 milions de persones que, segons Càritas, formen la societat expulsada. Com ha dit la Sra. Natalia Peiro, secretària general de Càritas, «l'exclusió social s'ha enquistat en l'estructura social d'Espanya». Unes 200.000 persones (que representen el 3,8% de la població) viuen en la precarietat i l'exclusió més severa. Per això Càritas ha presentat vuit propostes polítiques, per així aconseguir una societat més justa.

La primera d'aquestes propostes és la ratificació de la Carta Social Europea, revisada el 1996 i del Protocol addicional de 1995. D'aquesta manera faríem possible que els drets que contemplen aquests documents (sobretot pel que fa a la protecció davant la pobresa), siguin una realitat.

La segona de les propostes és la de garantir uns ingressos mínims a les llars en situació de pobresa, per fer front a la pobresa.

La tercera mesura és el dret de totes les persones en situació de vulnerabilitat a tenir una vivenda digna, per protegir així les llars vulnerables en cas de desnonament.

La quarta és la inclusió plena de les treballadores de la llar en el Règim General de la Seguretat Social. Per això cal fer els canvis legislatius necessaris perquè les persones que treballen en aquest sector, tinguin la plena equiparació de drets i una protecció social completa.

La cinquena proposta de Càritas és la de garantir la protecció dels menors estrangers no acompanyats i el seu trànsit a la vida adulta, tot modificant la legislació d'estrangeria en relació amb els menors no acompanyats, d'acord amb el que estableix el Marc Internacional de la Convenció sobre els drets de la Infància i l'Adolescència.

La sisena mesura és garantir els drets humans, també en els processos d'expulsió, amb la derogació de la Disposició Addicional Segona de la Llei Orgànica d'Estrangeria, per així evitar una expulsió sumària sense garanties.

La setena proposta és la lluita contra el canvi climàtic i el dret de les persones amb situació de vulnerabilitat a l'energia. Càritas demana als polítics una Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, així com també mesures actives per garantir el dret per a tothom a una energia neta.

L'última de les mesures que Càritas proposa per rescatar les persones amb exclusió social, és enfortir la política de Desenvolupament i Cooperació Internacional, regida pels drets humans i la sostenibilitat ambiental, amb més recursos i de més qualitat, per enfortir el paper de la societat civil.

Aquestes vuit mesures urgents que proposa Càritas ajudaran a fer una societat més justa i més fraterna.