Confuci avui

El Mestre Kong (Confuci) va néixer fa dos mil cinc-cents anys en una època confusa que vivia la mort dels déus i el naixement de nous ritus. Li disgustava el seu temps tant com el nostre pugui disgustar a qualsevol de nosaltres quan constatem la decadència que ha seguit a l'esplendor democràtica de la postguerra europea. En contra de les promeses de la nostra infància, ni la prosperitat ha arribat a tots amb la força que crèiem, ni se sosté l'Estat del Benestar sense el suport del deute, ni la nova pedagogia ha estès l'amor per la cultura, ni la classe política respon a una selecció dels millors. Més aviat es diria que al contrari: veiem com moren els vells déus del benestar socialdemòcrata, la noblesa dels antics valors, la fe en les institucions representatives. L'esperit il·lustrat de l'escola sucumbeix a causa de l'antiintelectualisme, la subjectivitat i els excessos emocionals. Es generalitza la fractura entre classes socials, l'empobriment de treballadors i petits estalviadors; la desconfiança cap a la democràcia parlamentària –i la seva suplantació per succedanis plebiscitaris–, l'enyorança dels homes forts i els polítics autoritaris. El Mestre Kong callava i observava. O preguntava i tornava a observar. «No m'afligeix ??que els homes m'ignorin –va escriure. El que m'afligiria és no conèixer als homes». «Aprendre, estudiar, saber» és el primer imperatiu que es llegeix en els seus Analectes. Desitjava reformar el seu país, recuperar el recte camí de la societat. Per a això, comptava amb dues eines: l'educació i el ritual. Avui parlaríem d'escola i lleis: una escola que valori la intel·ligència i l'esforç, i unes lleis que siguin respectades pels ciutadans. Aquesta adaptació d'un mil·lenni a un altre es pot fer sense dificultat. De totes les religions, la que van fundar els deixebles de Confuci és l'única decididament laica sense ser atea ni anar contra Déu. En els nostres dies els correspon a les lleis exercir el paper formador del ritual.

El Mestre Kong descreia del ressentiment i valorava l'excel·lència. «Quan vegis un home valuós, desitja ser com ell –va deixar dit en el Llibre 4 de les Analectes–. Quan vegis un home sense valor, llavors examina el teu interior». Considerava a l'home noble com el governant ideal i, per tant, recomanava seguir-lo quan el trobéssim. «L'home noble–deia– s'exigeix ??a si mateix. L'home petit exigeix ??als altres». I alertava: «El noble és fort però no busca baralla, és sociable però no s'associa amb el partidisme ni les capelletes». I descreia, tal com succeeix avui, de «les paraules enginyoses que destrueixen la virtut». Els riscos del populisme i de la demagògia no constitueixen un atribut exclusiu de la nostra època.

Confuci es declarava, sobretot, un admirador de l'antiguitat. Reprovava la ceguesa de viure només en el present o amb la mirada clavada en el futur, sense escoltar la saviesa del passat. Reclamava estar atent a les obres més que a les paraules, a l'actuació més que als discursos. No recomanava la fama, sinó fer-se digne d'ella. Un dels seus dits podria servir-nos a l'hora de decidir el nostre vot en les eleccions d'avui diumenge. Per conèixer el cor del governant aconsellava: «Mira amb qui tracta, s'observa quin pensament persegueix i examina on troba tranquil·litat el seu cor. Si així ho fas, què et podran ocultar els homes?».