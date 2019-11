No hi ha altre camí

Francesc Buixeda Cabré Santa Pau

Els CDRs d'un escamot terrorista, que pretenia portar a terme accions violentes, després de conèixer el resultat de la sentència del TS sobre el procés de l'1-O, en les declaracions admeten l'autoria dels fets i detallen els pormenors de l'atemptat que pretenien perpetrar. Es tractava d'assaltar el Parlament català reduint els mossos de vigilància i parapetant-se durant una setmana, amb l'anuència dels «presidents», i declarar la independència.

Les accions que s'han portat a terme per part dels CDRs i Tsunami Democràtic durant els dies següents a la sentència eren complementàries, així com sabotatges en torres elèctriques i de comunicacions, talls de carreteres, trens, autopistes, aeroports, etc.; en fi, un col·lapse total, per declarar i fer efectiva la república catalana. Una revolta en tota regla.

La població catalana no s'ha manifestat, per majoria qualificada, si vol proclamar-se en república independent. A la vista de les conseqüències que s'han derivat de la DUI del procés, després del referèndum il·legal de l'1-O, qui és capaç de tornar-hi? Classe política independentista, què esperàveu?, que l'Estat consentiria la repetició altre cop, i ara amb violència, basant-vos en el «mandat del poble», que no és ni tan sols la majoria.

Ens esteu demostrant clarament la vostra categoria i qualitat política, i el desconeixement total de la realitat, sols amb la pretensió que per la força aconseguiríeu el desig d'una part dels catalans. Com altres vegades he dit, «l'home és l'únic animal que ensopega dos cops a la mateixa pedra».

Si us plau, feu el favor de recapacitar i obriu-vos a negociar amb l'Estat, sense ratlles vermelles. Per molt desitjat, no hi ha altre camí.



Resposta al sr. Mateu Frigoler Teixidor

JOSEP MARIA BOSCH GIRONA

Acabo de llegir el seu escrit «Visca la Guàrdia Civil» i m'he quedat, tal com es diu, «garratibat». És evident que qualsevol pot tenir les seves preferències i pot preferir el que vulgui: Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos i, si es vol, Somatent, Guàrdia Republicana o Guàrdia Mora€ si és el que vol. No... No em refereixo pas a això. Si vostè tingués la meva edat i, de petit, hagués viscut en un poble com, afortunadament, jo vaig tenir la sort de viure, s'hauria adonat que la Guàrdia Civil tenia un modus operandi que mai fallava: si no podien detenir el causant d'algun incident, el que feien era acusar algun dels que tenien com a sospitosos urbi et orbe i... aquí s'havia acabat el problema. I, així, tots els casos quedaven «resolts».

És evident que tots els cossos tenen la seva professionalitat, però si comparem les actuacions dels Mossos en el tema de l'atemptat de la Rambla de Barcelona, per exemple, amb les de Guàrdia Civil i Policia Nacional l'1 d'Octubre... les distàncies són «siderals»€ vull dir allò que es diu vulgarment «años luz».

I ja no parlo de les actuacions a Calella, Pineda, Barcelona, etc., que denotaven un caràcter «rude» i primari, totalment incompatible amb el que han d'ésser unes forces de l'ordre, alimentades, tan sols, amb els crits de l'«a por ellos» totalment antidemocràtics i antisocials.

No pretenc pas fer-lo canviar d'opinió, però el que sí que pretenc és que abans de jutjar tingui una millor amplitud de mires.