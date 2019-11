Qui és Tsunami?

Negra nit a l'autopista AP-7. Enmig de la multitud una noia que s'intueix molt jove es protegeix del fred amb una caçadora model camuflatge i una gorra alpina d'on brolla una melena rinxolada color castany vermellós. Participa en el tall nocturn de l'autopista a Salt convocat pel Tsunami Democràtic, que és una mena de Skynet (la intel·ligència artificial de Terminator) que fa aparèixer i desaparèixer unes multituds que posen en escac les forces de seguretat i que obliga els antidisturbis a guanyar-se el sou. Què feien i de què treballaven per justificar la seva existència aquesta legió de policies gegants abans de l'1 d'octubre de fa dos anys, a banda d'anar al gimnàs i atonyinar anarquistes? La noia està asseguda damunt del paviment de l'autopista amb el cap mirant a terra. Llegeix una llibreta d'apunts que reposa damunt d'una màrfega que li fa de taula d'estudi. Amb una mà aguanta el telèfon mòbil que li fa de llanterna per il·luminar una llibreta amb uns apunts de lletra arrodonida de nena que s'està fent dona, com demostra el fet que estudiï i al mateix temps talli l'autopista per protestar contra els cent anys de reclusió dels presos polítics. Al capdamunt de la pàgina es llegeix Karl Popper (1902-1994). Llamp me mati, Popper als dominis d'Abertis!

Popper és un filòsof dens. Observar la foto de la noia estudiant-lo a l'autopista em fa retrocedir a lectures que feia d'adolescent bàsicament per impressionar amigues. Abans parlar de filòsofs servia per lligar. Et feien interessant encara que no sabessis de què parlaves. «La lògica de la investigació científica» és una de les teories més celebrades de Popper i intueixo que és el que estudia la noia del Tsunami. He intentat entendre-la (la teoria) però com en l'època de la filosofia per lligar, tampoc he entès massa res. Però em serveix per fabular sobre Skynet i l'app del Tsunami, de qui no sabem si la controla una persona real o una intel·ligència artificial que mou multituds i que fa anar de cul la policia a cop de push. Qui és Tsunami? Una pregunta que ni tots els espies de Marlaska junts han estat capaços de desencriptar. Em fascina i al mateix temps m'inquieta que una multitud segueixi el dictat d'un algoritme anònim perquè potser sí que el dominen activistes independentistes, però qui els garanteix que al darrere no s'amaga Spectra, o el que és el mateix, la FAES d' Aznar que en el darrer happening els despenya a tots?