Una mesura a l'atzar, la número 155: «Seguirem impulsant la col·laboració de les escoles bressol de la ciutat fomentant la reflexió, formació, intercanvi i coordinació». S'ha de tenir l'esquena molt ampla i una barra com una casa de pagès per anomenar Pla de Govern un llistat de 355 preteses propostes, vagues, sense calendari ni pressupost.

El «pla» que va presentar ahir Marta Madrenas acompanyada dels regidors i regidores del seu equip –només va causar baixa Carles Ribas– té la consistència d'un xuixo acabat de fer. Fomentar «la reflexió» a les escoles bressol? De qui? Dels mestres? Dels pares? Dels nens de zero a tres anys, que prou feina tenen a aprendre a controlar els esfínters?

Mesura 102: «Continuarem impulsant Girona Cultura, l'estendrem a municipis de l'àrea urbana i potenciarem la marca Girona Cultura a tot arreu». Deu ser molt important això de Girona Cultura –algú sap què és exactament?– per aspirar a fer-la «a tot arreu». «A tot arreu» és molt gran, alcaldessa!

Mesura 180: «Reduirem la contaminació acústica dels esdeveniments esportius (...) per minimitzar les molèsties a la ciutadania». Com, prohibint cantar els gols a Montilivi i celebrar les cistelles a Fontajau?

Mesura 257: «Instal·larem nous punts de càrrega per a bicicletes elèctriques». Quants, quan i on? Ah, que el Pla de Govern no ho concreta, no fos cas que existís el risc d'incomplir-lo... Haver començat per aquí!

La mesura 354 diu que «crearem la Instagram Gallery de Girona, un punt de trobada de tots els instagramers de Catalunya que servirà, alhora, com a punt de promoció de la ciutat», que no dorm de contenta.

Misèria número 6: «Treballarem amb fermesa per trobar una sortida democràtica a la voluntat majoritària de la població catalana cap a la independència de Catalunya, amb l'1 d'octubre com a punt de partida». Ja som al cap del carrer, a l'únic pla que cap al cap de Madrenas: pancartes, banderes, llaços grocs, suspensió de les barraques i arengues amb megàfons.

Vaques voladores, s'han oblidat d'incloure la proposta de fer planar bòvids per l' skyline de la ciutat. La deuen reservar per a quan s'apropin les eleccions. És la guanyadora.