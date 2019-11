Sobrecàrrega cognitiva». Aquesta és l'expressió amb la qual el neurocientífic Michel Le Van Quyen es refereix als excessos informatius del món actual. Al soroll, perquè generalment anomenem informació al soroll.

– Les obres de la casa del costat em tornaran boja –diu la meva dona.

– Pensa en els cops de martell com a paquets d'informació –li dic jo.

Fa poc em van convidar a dinar en un restaurant nou de Madrid, molt famós. Poc després de seure, vaig sol·licitar al cambrer que baixés el volum de la música, ja que no podíem parlar.

– No és possible –va dir–, és el concepte.

La idea era que la gent es xisclés, encara que resulta molt incòmode cridar i menjar al mateix temps. El bol alimentari es barreja amb els esgarips del teu company de taula i arriba a l'estómac estressat. No hi ha res pitjor que un quilo o quim estressats. L'esgotament es filtra a través dels vasos sanguinis, com les molècules dels hidrats, i en quatre o cinc batecs del cor s'instal·la al cervell.

Sobrecàrrega cognitiva.

Aquí fa diversos mesos que patim de sobrecàrrega informativa: els que han anat del 28 d'abril al 10 de novembre, per ser exactes. Som més savis? No ho crec. Ara mateix patim l'atordiment amb què es baixava dels trens antics després d'haver estat sotmès durant set hores al sotragueig dels vagons i al cruixit de les seves bigues. No sabem molt bé on ens trobem, malgrat que a la ràdio i a la tele no es parla de res més. Ens trobem, en efecte, a Espanya, després d'una campanya electoral en què, per entendre'ns, hem hagut de cridar com si polítics i contribuents ens trobéssim a quilòmetres de distància. Ens hem quedat il·lògics, patim d'absurditat profunda, les nostres neurones estan per terra.

El neurocientífic citat més amunt ens receptaria una mica de silenci perquè el silenci, assegura, regenera el cervell. I això és el que necessitem ara per esbrinar el que ens ha passat. Molt em temo, però, que no baixaran el volum perquè el soroll, també en la política, és el «concepte».