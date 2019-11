El 10 N a Lloret

No és cap fotesa analitzar els resultats de les eleccions del 10-N en un determinat poble. El comportament dels electors ajuda a entendre les fluctuacions tant dels qui s'han decantat per un partit polític com dels qui s'han quedat a casa.

En aquest cas s'ha escollit Lloret de Mar, municipi de 37.350 habitants, amb un cens electoral de 20.044. És a dir, només podien votar el 53,67 % dels habitants. Salt, amb un percentatge alt d'immigrants, no superava el 48,85%. Són xifres raquítiques comparades, per exemple, amb Amer, on els cridats a votar eren el 78,15% de la població.

En primer lloc, doncs, l'estructura per grups d'edats que corrobori un significatiu nombre de menors de 18 anys i la quantia de les persones empadronades sense dret a vot són motius que expliquen en bona part la diferència entre habitants i electors.

En segon lloc, l'augment de l'abstenció en relació amb les eleccions del 28 d'abril demostrava el cansament o rebuig del votant davant la repetició de les eleccions.

A Lloret, es van abstenir 7.406 persones (un 36,95% del cens) quan en les anteriors eleccions generals van ser 5.941 (un 29,80% del cens). Hi van haver 1.465 votants menys que el 28 d'abril (un augment d'abstencionistes del 7,15%).

Ara bé, l'abstenció no ha afectat a tots els partits per igual. A Lloret, les filials catalanes del PSOE i Unides Podem, que ara intenten un govern de coalició, es van endur la pitjor part, amb gairebé un 60% dels nous abstencionistes repartits entre un 46% per als socialistes i un 14% per al conglomerat d'En Comú Podem.

En tercer lloc, el PSC va ser el primer partit, amb 3.067 vots; ERC, el segon, amb 2.288; En Comú Podem, el tercer, amb 1.746, i JxCat és el quart, amb 1.576 vots.

En quart lloc, si s'agrupen els partits en tres blocs (esquerres, independentistes i dretes), a Lloret van guanyar les esquerres (PSC i En Comú Podem) amb 4.813 vots, els independentistes (ERC, JxCat i CUP) van aconseguir 4.245 vots i les dretes (Cs, PP i Vox) obtenien 3.175 vots.

Però tots els blocs van perdre vots en relació amb els comicis de 28-A. Les esquerres perdien 874 vots; els independentistes, 44 vots (si es computen 179 vots del Front Republicà que concorria el 28-A), i les dretes, 374 vots. En el darrer bloc hi va haver un transvasament de vots de Cs a Vox (552 vots) i al PP (231 vots). La resta de la davallada de Cs (uns 374 vots) van anar a l'abstenció.

Perdien vots Cs (1.157 ), PSC (671), ERC (236), En Comú Podem (203 ) i JxCat (10).

Guanyaven vots Vox (552) i PP (231). I la CUP, que no es va presentar el 28-A.

Unes dades que haurien de fer reflexionar l'esquerra no independentista de Lloret. En especial el PSC, que comparteix el govern municipal en una estranya parella amb JxCat.