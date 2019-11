Lectors sense cercle

Quan al 2015 el grup Planeta va comprar el Cercle de Lectors, ràpidament se'n va albirar el final. Va néixer el 1962 de la mà d'un grup alemany i una editorial espanyola i va suposar un canvi en els hàbits de lectura del nostre país. La venda per catàleg es feia porta a porta, amb una xarxa d'agents comercials que feien una visita periòdica als clients en les seves llars i els aconsellaven lectures de llibres enquadernats en tapa dura. Encara recordo a casa dels meus pares quan trucaven a la porta i era el venedor del Cercle. La meva mare el feia entrar i li oferia un cafè. Seia a la saleta, parlaven amigablement i es posaven al dia del que havia succeït després de la seva darrera visita. Mostrava el catàleg i aconsellava les novetats i best-sellers. Faulkner, Tolkien, Kundera o Proust van caure a les meves mans dels prestatges que també oferia el seu catàleg. Indubtablement, el Cercle de Lectors va contribuir en bona mesura a la formació lectora i de la descoberta dels clàssics de la literatura en una societat ancorada a l'ostracisme de la dictadura. Ara, el model de negoci basat en un procediment car i anacrònic, fa temps que ha deixat de funcionar com a mètode de captació de nous clients. El consum actual del llibre va pel camí digital, les veus de les xarxes actuen de prescriptors i el màrqueting editorial fa la resta. Tot i que el llibre electrònic no s'ha menjat el de paper, almenys això és el que diuen les estadístiques, la irrupció del llibre electrònic en el mercat va posar en guàrdia el CdL, com totes les editorials, del risc d'una possible baixada de les vendes del paper. La notícia del seu tancament arriba un dia després que s'anunciés que més de 700 llibreries independents d'Espanya s'han unit per crear a partir del 2020 una plataforma de venda digital que competeixi amb les grans companyies com Amazon.