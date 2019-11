Okupes incívics

Ramon Álvarez Dorca celrà

M'agradaria poder transmetre la ràbia i impotència que sentim els veïns degut a uns joves okupes que es dediquen a destrossar l'edifici, amb els serveis de llum i aigua punxats i no passa res.

L'Ajuntament no pot fer res, els Mossos no poden fer res i als veïns només ens queda la resignació de com hi ha gent que viu per sobre del bé i el mal.

Gent que les normes i lleis són per altres, ja que a ells els és completament igual tot, perquè no han de respondre amb res davant de ningú.

Ara mateix escric això perque fa una hora han destrossat la porta d'entrada a l'edifici.

Després sento les reflexions que fan en els debats a la TV o entrevistes a diaris a personalitats que donen moltes voltes al fet que per què està pujant l'extrema dreta. Doncs bé, aquí tenen un ciutadà que si bé és coneixedor que els polítics tots són paraules i pocs fets, tindria sense cap problema el meu vot, ja que cada vegada la gent viu en una estat de sensació més insegur, on les persones que cometen delictes o fan malbé la propietat aliena no tenen cap tipus de por, ja que saben que estan per sobre del bé i el mal.

Un ciutadà molt emprenyat que cada dia està més a prop de l'extrema dreta.



Llei d'amnistia

Joan Boronat Lecha blanes

En Sánchez, si vol el vot català, primer que promulgui una llei d'amnistia i alliberi els presos polítics. Tots. No val dir que no hi ha temps, que ja dialogarem. A Espanya fan i desfan com volen. PSOE i PP van pactar el 2011, sense referèndum, una reforma exprés de l'article 135 de la Constitució, per tenir-la aprovada abans de la dissolució de les Corts. Volen tornar a aixecar-nos la camisa, com quan Catalunya va votar massivament a favor de la Constitució, perquè ens van fer creure que si no, continuaria el règim. Ara s'ha vist que no hi havia diferència.

Si algun partit català col·labora a la investidura i el Govern constituït continua torpedinant Catalunya, si ens queixem, ens tornaran a refregar per la cara el vot favorable a la Constitució i que vam col·laborar a la coalició PSOE-UP.

Si abans no amnistien els presos polítics i els exiliats, seguint criteris i exigències internacionals, permetent que els electes s'incorporin als seus llocs, es vota en contra i que s'espavilin. Si pacten amb el PP, allà ells; si s'han de fer unes noves eleccions i guanya l'extrema dreta, ja s'ho faran. No ens fa por l'extrema dreta; les recents protestes només han estat un assaig del que pot fer el poble emprenyat. La manera de parar-ho és evolucionant d'un estat decadent i corrupte a un estat democràtic. Llavors ja dialogarem.

Mani qui mani a Espanya, a Catalunya sempre és ultradreta. Ja sabem com les gasta el PSOE, com aprova dues icones del «socialisme» González i Guerra (el del ribot), dos «XXL» del feixisme cínic; i compte amb Iglesias, el seu discurs s'assembla molt al que deia en un passat en González. El 10-N ha servit, almenys, per defenestrar Cs, creat per provocar enfrontament entre la població de Catalunya. Esperem amb impaciència veure com desapareix de Catalunya.



Dignitat i Compromís

Miquel Mompió i Azemar Riudarenes

Sí, molt Honorable Sr. Joaquim Torra i Pla, aquesta és la lliçó que vostè ahir va donar a tots els catalans i els espanyols.

Sé que hi haurà gent que no estarà d'acord amb el que escric, però per mi la persona està per damunt de càrrecs i institucions. Vostè va ésser promogut per l'Honorable President Carles Puigdemont i ell també va ser promogut el seu dia per l'Honorable President Artur Mas, i tots en el seu moment varen ser refrendrats pel Parlament de Catalunya. A vostè l'han minimitzat, criticat, insultat, l'han menyspreat, però vostè ha mantingut el seu pla del primer dia, la sobirania de Catalunya. Els entrebancs que pateix Catalunya des del 2010 i els pals a les rodes des del 2017 que els impresentables polítics de Madrid fan amagats darrere els jutges l'han portat a vostè a veure's assegut i jutjat per un tribunal.

Vostè, ahir, Honorable President va donar un exemple de dignitat i compromís com a Home i President de tots els catalans. Rebi, des d'aquestes ratlles, la meva felicitació, el meu coratge i la meva admiració.