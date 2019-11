Quan et poses al seu lloc?

Arribar a la tercera edició de qualsevol esdeveniment és un gran èxit. I si aquesta fita és la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, de la mà de Multicapacitats i la Fundació Eurofirms, aquest diumenge des de les 10 del matí a la plaça del Mercat del Lleó de Girona, trobem una fita meravellosa.

Una imatge de la jornada: els nois i les noies del Girona FC Genuine, amb discapacitat intel·lectual, que faran un petit torneig de futbol a 3. I que hi posen tota la il·lusió per jugar a la Liga Genuine, i somien emular cracs del Girona, com un Stuani. És la jornada que té l'esperit de mostrar les associacions de persones amb discapacitat i familiars d'aquestes. I mostrar la feina que fan. Tot l'ajut psicològic, moral i material que brinden als familiars. Precisament d'un sector que necessita tant el suport actiu de l'Administració, quan els ajuts es retallen, o es retarden de forma perillosa. Parlem d'una trobada amb més de 70 entitats, des de pesos pesants com Mifas, o la Fundació Esclerosi Múltiple, a altres que agrupen persones amb malalties denominades minoritàries, com Acnefi. I un denominador comú: celebrar plegats, per donar suport a les persones i familiars que més ho necessiten.

Activitats com contemplar un rescat en alçada dels Bombers de Girona, entendre que es juguen la vida per salvar la nostra; o participar en un taller pràctic de com fer pilars, amb els Xoriguers de la UdG, són maneres d'apropar-se a les persones i les entitats del món de la discapacitat, amb la mirada inquieta i solidària de qui vol conèixer un sector que realitza tantes coses positives per a la societat. Podrem degustar la bona xocolata d'El Celler de Can Roca, o els cafès de qualitat de Cafès Cornellà, i, en definitiva, aquesta jornada és una plataforma visual i humana, on tants de nosaltres podem encaixar des de la solidaritat. Per això, per prendre consciència de la necessitat de la integració social i laboral de les persones amb menys oportunitats. Que pateixen per la seva condició de persones amb discapacitat, discriminacions de molts tipus, a l'hora de treballar o de sortir al carrer. A l'hora de fer coses tan normals com llogar un pis, anar al cinema o tenir unes vacances sense barreres ni obstacles. Per això, el «Posa't al meu lloc» té tant de sentit: posem-nos en el lloc de les persones amb discapacitat, el diumenge vinent, participant al «Posa't al meu lloc».