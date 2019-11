El juliol d'aquest any Foment va anunciar la fi del peatge de l'AP-7 entre Alacant i Tarragona. Les concessions van arribant a la seva fi i, si es compleix l'anunci, l'1 de gener de 2020, per primera vegada a la història, veurem desaparèixer un peatge d'una autopista catalana. Poca broma! No és l'única concessió que s'acaba. El 2021 caduquen els peatges de l'AP-7 entre Tarragona i la Jonquera, l'AP-2 fins a Saragossa, la C-32 entre Montgat i Palafolls i la C-33, entre Granollers i Barcelona. Com que de terminis vençuts ja n'havíem viscut abans i la cosa solia acabar-se amb una nova concessió a canvi d'una ampliació de carrils o de millorar algun tram, no ens acabem de creure que en un parell d'anys desapareguin les barreres, i també les cues que es formen per pagar de vegades quantitats ridícules, com ara el peatge que hi ha abans de la frontera. Però de mica en mica s'omple la pica, deu pensar Abertis, que és qui acapara ara mateix totes aquestes concessions i els calerons que els ingressem cada cop que hi passem.

Ja va dir una ministra del ram que a Catalunya pagàvem les autopistes perquè les fèiem servir. Si les autopistes són rendibles i el trànsit intens, sempre hi ha una afortunada empresa de l'Ibex a punt per parar la mà. Si l'autopista és una ruïna perquè s'ha fet més per motius polítics que per necessitats reals de la població, immediatament se socialitzen les pèrdues i ens les mengem via pressupostos.

Ara, però, potser tindrem l'oportunitat de veure desaparèixer moltes barreres. No sabem si a Espanya hi haurà govern. Tampoc no sabem, cas que n'hi hagi, qui en formarà part. Però havent vist l'abstenció de Podem al Decret de seguretat digital no cal que fer-se gaires il·lusions. Si acaten abans de formalitzar govern, quins gripaus no s'empassaran si la cosa acaba rutllant!