El Procés: un bistec mal fet

Patida l'experiència, ja n'hi ha prou, de bistecs a la planxa mal fets, que quan es masteguen fan bola a la boca i que no passen sense l'ajuda d'un bon glop del líquid que sigui que es tingui a mà. Arriben temps de plats més elaborats, de cuina més reposada, pacient i substancial. Sempre hi ha l'opció de recórrer als cops de bastó –de fet, aquí uns quants ho van provar durant uns dies– però les revolucions polítiques són impossibles si no se sofregeixen bé. Perquè surti un arròs com Déu mana calen, abans, uns punts d'intel·ligència, de destresa i, sobretot, de paciència. Sense la tranquil·litat necessària, la ceba es crema i l'arròs acaba no valent res; a diferència dels bistecs a la planxa, el sofregit vol temps. Carles Puigdemont, Quim Torra, Laura Borràs són de plats cuinats de qualsevol manera (ràpida, impacient, abrupta), de plats tan fàcils que acaben essent indigestos: el seu procés és un bistec mal fet. Abonats a la comoditat de la planxa també n'eren, fins no fa tant, Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, Marta Vilalta i companyia, d'ERC. Ells també van participar en el Masterchef de la política fast food improvisada, irrealista, naïf i irresponsable alhora. Van voler-nos fer creure que la independència era com cuinar un bistec, fàcil i ràpida, però en realitat, la broma, si es volia mínimament exitosa, anava de fer un bon arròs. I, «la cosa bàsica, important, essencial de l'arròs és el sofregit. Si el sofregit queda integrat i es converteix en un licor –o sigui en una confitura–, l'arròs es torna monumental, sigui el que sigui el que es posi a la cassola; és igual» escriu Josep Pla a El que hem menjat. Correspon ara recuperar la política de cassola, la que vessa les llàgrimes que calgui en tallar la ceba i la cou al foc que toca amb la serenor necessària. Ara que Esquerra sembla que s'ha posat el davantal, que el coneixement de Pla els il·lumini i que vigilin, ja que «els arrossos que es fan avui tenen una característica: ésser fets de qualsevol manera, a si l'encerto, l'endevino». Sofregir el procés requereix paciència.