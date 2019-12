Garatge Forner i Xalet Soler: l'oblit també és un ocupa

Se'l coneix com Garatge Forner i va ser durant anys la seu de Seat a Girona. Avui en dia, empastifat amb grafits, coberta la seva façana de cartells, sembla un edifici ocupa. Situat a carretera Barcelona, 39, es tracta d'una finca ideada per l'arquitecte Joan Maria Ribot i de Balle de 1957 que, si s'aixequés de la seva tomba, segurament s'entristiria en veure l'estat actual de la mateixa. Anys enrere, quan l'Ajuntament va intentar catalogar l'edifici, arquitectes de renom asseguraven que tenia un valor excepcional per ser un dels pocs exemples del moviment modern a Girona. Llavors es parlava que la protecció havia de fer-se «compensant els propietaris com sigui necessari». El propietari va recórrer el cas als tribunals i des de llavors que aquest i l'Ajuntament no es posen d'acord. S'especula que el preu que hauria de pagar l'Ajuntament a la família com a compensació rondaria els 9 milions d'euros. Això succeïa el 2015. Des d'aquesta data forma part de la força gravitacional de l'oblit.



A mi, en particular, el Garatge Forner em sembla un edifici sense massa gust, el moviment modern també va crear patates funcionals i, si em pregunten, em seria igual que hi muntessin un McDonalds, un sex-shop o una discoteca de reggaeton. Encara que, això és cert, la inacció de l'Ajuntament ha deixat que un edifici en ple centre es converteixi en una ruïna.



El Garatge Forner no té res a veure amb l'elegància i bon gust del Xalet Soler, edifici clàssic amb influència del noucentisme. Edificat per l'arquitecte Ricard Giralt el 1940, el Xalet Soler, de carretera Barcelona número 155, ha estat a la mira dels interessos de l'Hipercor i de l'Ajuntament durant anys, expropiat als seus antics propietaris després d'eternes disputes judicials. Per a les últimes eleccions municipals es va prometre al barri que seria la seu del Museu de les Matemàtiques i Casa de la Tecnologia, un espai destinat a impulsar Girona com «un territori líder en la tecnologia», promeses amb regust al fracassat projecte Boom de quan era alcalde el fugat Carles Puigdemont. D'aquella promesa en queda un cartell a la porta, un document que ordena el dipòsit per a la seva creació de 30.000 euros i poc més.



Tant el Garatge Forner com el Xalet Soler són avui dia víctimes de les promeses que van quedar en no-res. Per a cap dels dos predis està destinada cap partida de manteniment, i el desús i la degradació es fan patents. Com es veu, l'oblit també és un ocupa.