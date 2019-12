L àngel exterminador disposa de moltes cares, unes vegades es presenta amb l'aparença d'un serafí i unes altres, amb la mel·líflua serenor d'un diable sever. Sempre actua d'una manera agradable perquè el seu objectiu només és un: seduir. Seduir per asseure's al tron suprem, l'atalaia des de la qual fer feliços els acòlits, sobretot els pobres, gràcies a convertir-los primer, en súbdits i després, en esclaus. Gent adotzenada que va en contra de la llibertat. La llibertat d'escollir, de pensar i de plantejar problemes polítics complicats de resoldre. Seria una qüestió anecdòtica si no fos que el personatge bíblic, a còpia d'anys es transforma i, cíclicament, sorgeix en la vida dels humans. Dels humans que necessiten certeses immutables ?cacics i líders?, que busquen la felicitat assumint que l'enemic que cal eliminar són els que no pensen com ells. Així, ha començat una ofensiva gradual en contra les feministes. Feminazis i supremacistes, diuen, a banda d'afirmar que el feminisme és un càncer. Definicions que haurien d'esgarrifar i que es prenen a la lleugera. Vox és el partit que publicita l'odi contra les dones, ataca la llibertat sexual i, sense vergonya, vol controlar les nenes i les dones ?franquisme. El feminisme conté una de les millors filosofies de la modernitat. És revolucionari. Entendre la igualtat entre homes i dones implica bastir un món millor. L'àngel exterminador ni ho vol ni l'interessa, treballa a favor d'exterminar la llibertat de pensament. La diputada de Vox Alicia Rubio s'ha fet famosa perquè s'ha convertit en la medusa que intenta convertir les dones en pedres. Ha començat la reconquesta. Després de les eleccions veiem com PSOE, PP i Cs donen menjar a la bèstia.