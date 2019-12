Reptes del futur de l Atenció primaria

Catalunya va viure fa un any una vaga de l'Atenció Primària (AP) mai vista i centrada en una paraula: dignitat. Metgesses i metges de família van tallar carrers i avingudes fins arribar al Parlament de Catalunya. L'aturada va concloure sense canvis que suposessin un sistema sanitari sostenible, de qualitat, proximitat i de major satisfacció per a professionals i ciutadans. Aquella aturada va ser una catarsi necessària per més de dues dècades de manca d'inversions i descapitalització de l'AP.



Ara calen propostes de transformació amb una estratègia moderna, exportable i cocreada per les organitzacions professionals, sempre compromeses amb el caràcter universal, públic i gratuït del sistema sanitari. S'haurà de transformar el sistema sanitari i la relació entre primària i hospitals. Sense visibilitat i reconeixement recíproc d'aquests àmbits, el compromís dels professionals serà fugaç.



Els reptes de futur de l'Atenció Primària es fixen en tres dimensions:



La ciutadania. Tenim més envelliment poblacional, més malaltia crònica, dependència, problemes psicosocials i malestar emocional; més soledat i increment de la població immigrant. Davant això, caldrà una nova AP reorganitzada, resolutiva, equitativa i comunitària.



El finançament. Sistemes sanitaris com el nostre haurien d'assignar d'un 20 a 25% dels pressupost sanitari global als equips d'atenció primària. I cal una estructura de governança específica al si del Departament de Salut. Amb un finançament públic, vinculat a l'assoliment d'indicadors de resultats en salut i que permeti el desenvolupament complet de les funcions de l'AP. La provisió de serveis ha d'obrir-se a noves fórmules de gestió més eficients, autònomes i flexibles.



Organitzacions i Professionals. Cal estendre les experiències organitzatives que han demostrat que funcionen, preservant l'Àrea Bàsica de Salut com un element territorial que respon a valors comunitaris, culturals o educatius. El Centre d'Atenció Primària (CAP) ha de gestionar un pressupost propi, amb metge/ssa de família i infermer/a com a binomi líder i coordinador, i amb una organització centrada en equips de professionals clínicament competents i formats en gestió. L'atenció a la cronicitat, la complexitat i l'atenció domiciliària són competència de l'equip d'atenció primària, i cadascun arbitrarà l'organització i coordinació necessària per ser accessibles i respondre a les necessitats complexes.



Tot això i més ha de ser compatible amb CAP universitaris, on es crea coneixement, investigació clínica i epidemiològica, innovació, formació i transformació digital.



En els darrers 40 anys els metges de família s'han guanyat la confiança de la població; i, per tant, els Centres d'Atenció Primària hauran de ser els elements centrals de l'accés al sistema sanitari, i també del control i seguiment de les persones que volem una atenció continuada, longitudinal, propera, honesta, prudent, integral i de qualitat.