La immortalitat singular

En un estudi del Pew Research Center es conclou que la societat s'està secularitzant d'una manera evident i accelerada. Aquesta tendència és més profunda en el cas dels joves. No obstant això, en el mateix informe, s'ofereixen pistes que permeten dur a terme interpretacions més complexes. I, com assenyala l'investigador Wesley J. Smith, la tecnologia té un paper primordial en aquestes visions alternatives. Suposem que el cervell d'una persona es pogués escanejar amb un gran detall i que, a partir d'aquesta informació, es generés informàticament una simulació molt fidel a l'original. El pensament i els records d'aquest subjecte, així com les seves emocions, es duplicarien. És a dir, arribaríem a una segona versió de l'individu en qüestió. No és aquesta una forma d'immortalitat? Aquesta reflexió ens porta a un moviment controvertit: el transhumanisme, els seguidors del qual propugnen el dret a alterar el seu cos amb implants cerebrals per augmentar-ne la intel·ligència o aplicar l'enginyeria genètica per aconseguir pràcticament els poders d'un superheroi de còmic. En la seva evolució més recent, s'aproxima a la idea que serà possible evitar la mort si s'aprofiten els avenços digitals. Fins i tot s'està estenent un altre concepte, la singularitat, que té un punt profètic, ja que promet una nova Jerusalem a través de la intel·ligència artificial i altres sistemes tecnològics.