15.000 habitatges

La Generalitat ha frenat 15.000 dels 30.000 vivendes que hi havia permeses a la Costa Brava. És a dir, que permetrà la construcció de 15.000 nous habitatges a la Costa Brava. La Generalitat destaca que és una desclassificació «massiva i ambiciosa» inèdita tant a Catalunya com a l'Estat. SOS Costa Brava, en canvi, la veu «insuficient» i demana al govern català «més valentia» per garantir una major protecció. Mentrestant, la majoria d'ajuntaments assenteixen davant la proposta i només alguns, com Port de la Selva, s'han queixat en trobar-la massa restrictiva.

El quid de la qüestió, tanmateix, seran les possibles indemnitzacions. Aquesta és la llosa que pesa sobre un pla que, efectivament, hauria pogut ser més ambiciós si no fos perquè el govern català s'ha volgut cobrir les espatlles. La Generalitat ha garantit als ajuntaments que ho tenen tot perfectament estudiat per evitar haver de fer front a responsabilitats patrimonials, i tant de bo així sigui, perquè és probable que més d'un promotor i més de dos presentin batalla si veuen retallats els seus drets.

Mentrestant, ara s'obre el període d'al·legacions i caldrà veure com és el document definitiu. De moment, sembla un pas en la direcció correcta per reduir la pressió urbanística, però 15.000 noves vivendes continuen essent moltes.