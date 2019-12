Manifestos i contramanifestos

José Luis Martí, vicerector de la Pompeu Fabra, va preparar un Manifest que ha tingut molt ressò. Com a amic de la revista Context, me'l va fer arribar i jo el vaig signar. La substància del Manifest, molt concís, era animar al diàleg polític entre el Govern espanyol i el català. El text responia a la sentència contra els líders del procés i emergia davant l'alarma que produïa veure Catalunya sumida en el caos i amenaçada la pau civil. El Manifest demanava que els actors rebaixessin la tensió i detinguessin la violència. A més, demandava que es deixés de «judicialitzar un conflicte de clara naturalesa política». Amb cauteles parlava que els dos governs acordessin una ronda de negociacions per «estudiar i pactar mesures que ajudin a encarrilar una sortida política al problema». Al final invocava la bona fe, animava a la raonabilitat i recomanava «satisfer mínimament els interessos de cadascuna de les parts».

A aquest Manifest el va seguir un altre que constatava que «la democràcia està perdent legitimitat» a Catalunya. Per recuperar-la, se sol·licitava que els polítics catalans iniciessin un diàleg dins de l'Estatut i la Constitució per suturar «la creixent fractura social creada a Catalunya». Al mateix temps recordava que els governants estan sotmesos a la llei. Per superar la situació, es demanava la neutralitat dels poders públics catalans, la defensa de la llibertat de premsa i de l'Estat de Dret. Crec que no ignoro res decisiu d'aquest segon Manifest i he de dir que estic gairebé d'acord amb ell.

No obstant això, els signants d'aquest segon Manifest, constituïts en un Fòrum de professors, van publicar després un article a El Mundo en el qual, llegit el primer de la revista Context, expressaven una sèrie de consideracions addicionals. Amb sequedat forense diuen que la sentència de Tribunal Suprem no judicialitza un conflicte polític; que només condemna delinqüents. No obstant això, afirmen al mateix temps que aquests delictes «apunten al nucli del nostre ordre constitucional». Si jo hagués de proposar la definició de conflicte polític existencial, diria que és aquell que apunta al nucli d'un ordre constitucional. Els signants de l'article d' El Mundo semblen anar a la lleugera: afirmen i neguen alhora que hi hagi un conflicte polític.

Després caracteritzen els fets com un cop d'Estat postmodern. Negant tota la tractadística, diuen que aquest cop fa trenta anys que s'està preparant. Fins ara un cop d'Estat era un acte fulminant. En la postmodernitat, el cop es prepara trenta anys, però ningú se n'ha adonat fins al moment. Per als signants, el cop d'Estat va començar amb «la construcció nacional». No sabem de quina nació, però se suposa que de Catalunya. Posats a fer, es podria inferir que el cop d'Estat es va iniciar el dia en què Tarradellas va reinstaurar a Catalunya la Generalitat Catalana, dotada de la seva pròpia legitimitat històrica prèvia a la Constitució de 1978 i, per tant, no derivable existencialment del text del 78. Quan els signants parlen de «dècades de consentida construcció nacional il·liberal», obliden que van ser dècades d'actuacions legals, avalades per la Constitució. Per què anomenar llavors tot aquest procés un cop d'Estat?

Els signants d' El Mundo s'esplaien en assumptes policials i forenses. Així que ho diré aviat. Ningú en el seu sa judici pot donar suport a la deriva de les forces independentistes, ni simpatitzar amb Puigdemont, Torra i adlàters. Tampoc amb aquests CDRs que es deixen fotografiar amb un rifle d'assalt. Ara bé, quan es fa la descripció dels fets com que «hi ha un atac dels independentistes contra els catalans que no ho són», no es fa altra cosa que descriure una situació de conflicte polític, que implica una lluita entre dos grups escindits d'una comunitat. En reconèixer que hi ha un atac al sistema jurídic espanyol, no es fa sinó afirmar que el conflicte és polític. Llavors ens expressa el seu escàndol per dir que l'Estat no ha comès «agressió prèvia», com si aquest fos l'únic origen d'un conflicte polític. En fi, amb totes les lletres està dient que hi ha un conflicte polític, però al mateix temps ho nega. Al final, portat per la naturalesa de les coses, el mateix article diu que no hi ha conflicte, sinó «fustigament», que com tothom sap és una forma de carícia.

Per descomptat, tot el que fan els independentistes revela la seva voluntat de produir conflicte. Això és el pròpiament polític d'una acció. L'única cosa rellevant que es diu respecte d'això és que els signants aposten perquè l'Estat espanyol no ho reconegui i vegi aquí només delictes forenses. Òbviament, el conflicte passa per mostrar que el sistema polític en el qual es viu no és acceptable. I les raons d'això s'hauran de dilucidar en el diàleg. Per descomptat que el nacionalisme català s'ha polaritzat, però ni ha impedit eleccions ni manifestacions contràries. Així que no sembla que hagi volgut «fer callar i espantar» els «adversaris polítics». Ara bé, com pot haver-hi adversaris sense conflicte?

Al final, es fa exegesi de la sentència i es recorda el passatge que es va manipular «la il·lusió» de la gent que el referèndum conduiria «a l'anhelat horitzó d'una republica sobirana». No sembla aquesta precisament una il·lusió no po lítica. Qualsevol sentit que pugui tenir la mutació del «dret a decidir» per «dret a pressionar», ha de situar les dues coses a l'espai de la política. Que pretenguin influir en les potències internacionals tampoc és aliè a aquest àmbit.

Finalment, el que defensa aquesta addenda d' El Mundo és que el nacionalisme no pot ser «interlocutor o subjecte polític». L'única manera d'aconseguir-ho seria declarar-lo il·legal. Al seu torn, l'única manera de fer això seria declarar-lo «enemic polític» de la Constitució. Amb això caldria canviar la Constitució, perquè no diu res d'això. Però llavors no es podria negar que hi ha un conflicte polític. Només s'afirmaria que la manera de resoldre aquest conflicte seria acabar amb un actor i deixar-lo fora del cos de l'Estat. Crec que a això és al que s'al·ludeix en l'article: que hi ha un conflicte polític i que l'única forma de tractar amb ell és reduir-lo com a subjecte polític. Això suposa la seva declaració com a enemic, la forma més extrema del conflicte polític.

No prenc en consideració l'al·lusió final al terrorisme, ja que els autors haurien de recordar que es va acabar amb el terrorisme sense acabar amb el nacionalisme. El terrorisme no buscava trencar «la igualtat política entre els ciutadans», sinó acabar amb la vida de molts d'ells. El que subjau en aquest sentit és una idea d'igualtat política d'una nació homogènia. I molts catalans i bascos recorden que el conflicte polític resideix en aquesta comprensió de la nació. Mentre no es posi en qüestió aquest supòsit, hi haurà conflicte. I com més es negui aquest conflicte, més intens serà.

Al final el rellevant és que, tot i que no es reconeix «cap conflicte», sí que s'admet un «àmbit legítim de negociació» en la Constitució. Però si no hi ha conflicte, no sé què caldria negociar. Un cop més, reconeixen i no reconeixen el conflicte. «Qualsevol taula extraparlamentària o negociació política bilateral seria una claudicació de l'Estat de dret», diuen. Un no comprèn que el lloc sigui ara el que defineix la constitucionalitat. Com si els partits fossin delinqüents o com si els governs ja cometessin delicte per reunir-se de forma unilateral.

Tot menys reconèixer que Catalunya viu als llimbs d'un Estatut inconstitucional que no ha estat aprovat en referèndum. O almenys recordar aquest passatge de Carl Schmitt ben conegut: «Si la situació del cas exigeix una decisió, no es pot resoldre el conflicte polític dins d'un procediment de forma judicial. [...] Un tribunal que decidís segons el seu criteri un conflicte polític, només seria un tribunal en aparença».