Benet Salellas, l'advocat. Escric a favor seu. A més de ser un advocat fi és bona persona, qualitat que els presumptes terroristes sabem apreciar. Vist de lluny és un barbut que defensa l'impossible. Vist des de prop és una garantia, Salellas representa esperança. Els drets fonamentals perduts i que van a la contra d'un estat de dret, l'escrit d'Amnistia Internacional o el de l'ONU, s'obvien. Salellas defensa que per posar una persona a la presó hi ha d'haver proves. La policia no té la veritat. Vivim en una època en la qual els atestats policials són la llei. A l'estat li fan por els militars. Els polítics espanyols alaben la policia, tant als que actuen com Déu mana com també als que buiden ulls. Cal apaivagar els militars. El rei n'és conscient. La policia ha d'actuar a favor dels ciutadans. No és un col·lectiu en perill d'extinció. Ha de fer feina i llestos. Fer-la vol dir que la força no implica estossinar ningú. Altra cosa és contestar en contra de qui et tira llaunes, llambordes i t'escup. La policia ha de trampejar aquestes qüestions. La solució no està a detenir aleatoriament gent per fer veure que l'ordre funciona. Es detenen persones des de la inoperància i se les tanca més hores de les que estableix la llei. No passa res, són terroristes. La policia mana i els jutges s'acomoden. La justícia considera terroristes els CDRs i el Tsunami que, de moment no atrapen i, també qui tira pedres i defensa la república encenent contenidors. Salellas no ens l'hem inventat, és una persona que encomana seguretat i seny. Parlo de Salellas perquè malgrat que jo sigui un republicà de mala llet, l'admiro, sempre em refiaré de la bona gent com ell. Salut, Benet!