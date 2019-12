Tecnologia tremendista

Les interpretacions més tremendistes sobre la robòtica i la intel·ligència artificial desvien la discussió d'altres focus, menys novel·lescos, però tan pertinents com aquests. Quan un vehicle sense conductor d'Uber va atropellar una dona que creuava la carretera amb la seva bicicleta als Estats Units, el debat es va centrar en qüestions ètiques grandiloqüents, en canvi, es va parlar poc de l'enginyeria deficient i de l'escassa cultura de seguretat. La controvèrsia al voltant d'empreses del sector com Boston Dynamics s'ha convertit en una eficient eina de màrqueting. Gràcies a la polèmica, la companyia i els seus articles han assolit una gran notorietat. Per exemple, el Departament de Defensa dels Estats Units contribueix en el finançament d'alguns d'aquests projectes. Igualment, una de les seves iniciatives, SpotMini, ha estat planificada per a tasques de vigilància. Com més escàndols, més rellevància. En les creacions d'aquesta corporació, els robots fan parkour o realitzen maniobres pròpies de soldats o accions característiques d'animals: guepards, gossos, puces... Per a nombrosos internautes, l'aspecte d'alguns dels seus invents és esgarrifós. Segons expliquen a les xarxes socials, semblen trets de pel·lícules distòpiques en què la gent està a mercè de la voluntat d'aquests aparells. Es diria que són més maldestres que els éssers de carn i ossos, però, la seva resistència és absoluta i aconsegueixen sobreposar-se a qualsevol contratemps.