El turisme és el canvi climàtic

Si hem de creure els que viuen de l'existència d'un canvi climàtic, i que perdrien els seus sous i privilegis en cas d'estabilitat climàtica, volar en ocells d'alumini és la temeritat més destructiva del planeta. L'aviadicció s'ha multiplicat per cent en mig segle, fins als 1.400 milions de turistes anuals en l'actualitat. Atès que es tracta d'una activitat ociosa, es tracta de suprimir-la causant menys pèrdues que si es retalla una altra forma de ramaderia també tòxica, la vacuna. És clar que el mes següent d'adoptar aquesta mesura dràstica es notificarà el cataclísmic enfonsament del PIB, amb la qual cosa es passaria de la fi de el món a la fi de mes.

El turisme és l'altre nom del canvi climàtic. Té conya que el mateix pavelló madrileny d'Ifema que acull la grandiloqüent Cimera del Clima sigui també la seu de la fira turística Fitur, on els Reis van haver d'accedir per una porta lateral per desfer-se de la fúria deslligada dels taxistes independentistes. És a dir, es tracta de disminuir el nombre de turistes al desembre i de multiplicar-los al gener, sense molestar-se tan sols en mudar-se de recinte.

És molt probable que s'estigui produint un canvi climàtic, és probable que l'ésser humà hagi contribuït a causar-lo i per descomptat a accelerar-lo, és poc probable que l'ésser humà pugui revertir-lo i és impossible que l'ésser humà adopti voluntàriament les mesures necessàries per aconseguir-ho, si consisteixen en impulsar i imputar simultàniament a la indústria turística. Els polítics se senten temptats a decretar una moratòria del canvi climàtic, i a amenaçar el planeta amb greus sancions si no la compleix. La gent seriosa ha de plantejar subvencions a les persones que es comprometin a no tenir fills, a no embarcar-se en un avió i a no sortir d'un radi que puguin recórrer a peu. Millor si a més s'entrenen per contenir la respiració.