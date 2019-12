Irracionalitat policial a Girona capital

Xevi Gasull Sais la bisbal

Aquest divendres 6 de desembre de matinada em va passar un cas una mica surrealista quan tornava de sopar amb la meva parella.

Tornant cap a casa de sopar amb el cotxe, entrant a Girona per Pedret, a la primera rotonda abans d'entrar al centre, de sobte veig un cotxe de la Policia Local conduint en direcció contrària dins la rotonda amb els llums apagats, bé, se'm posa al darrere i de sobte encén tots els llums i em fa senyals perquè pari, l'agent m'informa que hi ha un control a la sortida de Girona i que els han informat que hem intentat evadir-lo, i em demana la documentació, em fa control d'alcoholèmia, m'informa que el resultat és negatiu, però que tinc el carnet caducat fa dos mesos i que no puc conduir, i que em posaran una sanció de 200 euros, per tant, faran la prova a la meva parella per veure si pot conduir ella, ella dona positiu amb una taxa de 0,32, jo mateix i ella vam veure el resultat, ens diuen si podem avisar algú per recollir el cotxe, si no avisaran la grua per retirar-nos el vehicle, ja que no podem conduir cap dels dos, aquí ve la sorpresa.

Torna l'agent mentre fem les trucades i ens diu que tranquils, que si de cas agafi el cotxe la meva parella, ja que jo no puc conduir amb el carnet caducat, ens mirem els dos i sorpresos ens posem a riure i la meva parella li pregunta, perdona, jo puc agafar el cotxe?, i l'agent li reitera que sí i que fem el canvi de conductor i marxem.

La meva parella em diu, i si ens tornen a parar què?, i si ens passa alguna cosa què? No ho veig molt clar. Li dic, agafa'l i parem més endevant i tornem a canviar. Ara jo em pregunto, que havíem de fer davant la possibilitat d'immobilització del vehicle o de despertar la família de matinada espantant tothom?

És lògic que un agent deixi conduir la meva parella amb la taxa d'alcohol com la que duia, en lloc de deixar-me conduir a mi que vaig donar negatiu? És lógic que un vehicle de la Policia Local circuli en sentit contrari amb els llums apagats en una rotonda a l'entrada de Girona? Ens estem tornant tots bojos o què!



Joves i control: reflexionem-hi?

Xavier Serra Besalú Girona

Sovint el mòbil ens suggereix d'aturar-nos a dinar a un lloc que ens agrada, o ens recorda que convé sortir ja de casa per arribar a una reunió o a la feina, o que fa molt que no truquem a aquell parent que solíem saludar. I no hem pas demanat que ens ho recordin tot això.

Estem ben controlats: en el món de les big data, els qui no som ningú especial, també estem vigilats.

Doncs bé, quasi 300 joves catalans de 2n de Batxillerat hi inverteixen una jornada d'estudi sencera aquest proper divendres, 13 de desembre. Es tracta de la 11a Jornada de Filosofia de Girona (filo-ara.cat/jf19) que enguany dediquen a «La societat del control».

Primer a la UdG i després a l'auditori de l'institut Vives, hi haurà comunicacions, fòrums, una ponència magistral, actuacions artístiques i molt de treball. Al campus virtual, els batxillers d'aquests set instituts públics porten ja setmanes analitzant el tema i què hi dirien filòsofs de la categoria de Leibniz, Diderot, Bentham o Thoreau, per citar-ne alguns.

Saben una cosa? Si el futur està en mans de nois i noies reflexius i crítics, crec que no ens n'ha pas de fer tanta, de por: no els sembla?



No es pot ser pobre

Màrius Viella La Bisbal d'Empordà

Barcelona demana a l'Estat que circular amb vehicles contaminants comporti la retirada de punts del carnet. M'acolloneix que hi pugui haver cap català amb aquesta mentalitat tan discriminatòria ,i tan poc respectuosa amb els que no tenen la possibilitat de posar-se al dia amb els problemes que cada dia sorgeixen per culpa del capitalisme, imposant una política de consum en què no tothom hi pot accedir, però que no se'n pot escapolir.

Quan el Sr. Nadal va esmicolar gran part de la província de Girona amb la seua anella de les Gavarres, jo ja vaig criticar el seu projecte suggerint que aquesta anella havia de ser ferroviària , o sia, tornar a posar en funcionament els trens que en el seu mal moment es varen eliminar, quan s'havien d'haver renovat i millorat tant en funcionament, com en recorregut ; s'havia de comunicar totes les ciutats més importants per capacitat de població, per induir els ciutadans a fer més ús del transport públic, amb el recorregut que ja estava marcat d'anys enrere, i afegint-hi Sant Feliu, Platja d'Aro i Palamós . Ara, amb el futur que el canvi climàtic força a generar noves vies de consum, de ben segur que tornarem a fer nous pressupostos per intentar fer allò que amb més intel·ligència i menys especulació s'havia d'haver fet fa molt de temps, però mentrestant ja s'han enriquit els que en el seu moment tenien poder, i ara critiquen des de fora del terreny de joc. Si sabem que tots els derivats del petroli són la principal causa de la contaminació atmosfèrica, perquè no fem alçaprem en no consumir petroli, o sia, perquè es permeten les explotacions petroleres. Seria com voler matar la gallina dels ous d'or i és millor matar els pobres a pessics, i si no es volen morir que els mati Déu, o sinó perquè els feia.