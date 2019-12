Contaminar és barat

Planeges un puja i baixa a Barcelona per anar a visitar un museu amb la família i veure uns amics. L'allau d'informacions al voltant de la cimera del clima fa que et miris més que mai els avantatges i inconvenients d'utilitzar el teu cotxe o d'agafar el tren.

El tren sembla la millor opció, tant per la comoditat com per la quantitat d'emissions de CO2 . Però, és competitiu? Per a una família de quatre membres, el cost d'usar el vehicle privat (peatges, gasolina i aparcament) continua essent més econòmic que el tren. Quan, d'aquí a uns mesos, s'acabin les concessions a l'AP-7, és de suposar que el cost de la via ràpida (descomptat l'objectiu del concessionari d'obtenir beneficis) serà encara més barat. En canvi, un cop arribat en tren a Barcelona, el transport públic molt aviat s'encarirà per als usuaris esporàdics com nosaltres.

Alguna cosa no s'està fent bé. O paguem el tren massa car, o conduir un cotxe privat (i contaminar) és massa econòmic. Esperem que l'anunciada liberalització de l'AVE a partir de desembre de 2020 incorpori nous operadors, que la competència faci baixar els preus i que comencem a rendibilitzar de veritat els 100.000 milions d'euros que ens hem gastat en construir la xarxa d'alta velocitat ferroviària més gran d'Europa.