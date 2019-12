Els nous consumidors

Que els hàbits, les actituds, les maneres de fer i les formes canvien és cosa sabuda, però que aquests canvis generin nous riscos no tothom ho té assumit. Aquesta setmana és presentava a Barcelona l'estudi IMEX Retail 2019, que recull els comportaments dels consumidors a l'hora de comprar. Els comerços es poden començar a preocupar de debò, perquè segons aquest estudi, sis de cada deu persones que proven i que obtenen un resultat positiu en les seves compres online en grans plataformes de vendes, com és el cas d'Amazon, fan d'aquestes companyies la seva botiga de referència en detriment del comerç tradicional i clàssic. L'estudi remarca que els consumidors voldrien que les botigues de tota la vida ens oferissin serveis similars als que troben en el món digital: lliurament a domicili, comanda per mòbil...

Malgrat que el primer gran centre comercial seguint els paràmetres més o menys actuals el podíem trobar a l'antic zoco de Damasc allà pel segle XIX, els comerciants de casa nostra varen començar a patir quan varen veure la versió moderna d'aquell antic basar que es va inaugurar a Madrid el 1983 sota el nom de La Vaguada. En aquell moment, a cada ciutat on arribava o s'anunciava un centre comercial els botiguers es posaven automàticament en peu de guerra, amb protestes i manifestacions continuades que res varen poder fer davant l'evidència dels nous hàbits de consum.

La transformació digital fa imparable algunes maneres de fer i de res serviria que els comerços de sempre volguessin aturar les noves formes de comprar. Avui, ja no els queda més remei que reinventar-se i pujar al carro del món online si volen sobreviure a aquestes macrobotigues que et porten a casa en un tres i no res qualsevol producte, de qualsevol mena i de qualsevol racó de món. Per sort la farmàcia de prop de casa ja ho ha entès i els pots encarregar les medicines per WhatsApp. A veure si altres segueixen l'exemple i ben aviat tenim al nostre voltant moltes iniciatives adaptades al moment actual i facilitar la vida del ciutadà.