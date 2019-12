El hi-fi ha mort

Una de les grans contradiccions tecnològiques del món d'avui és que a mesura que van passant anys i la tecnologia avança, cada vegada s'escolta la música en pitjors condicions. No és infreqüent, sinó tot el contrari, trobar al carrer gent que escolta cançons, o danses marcianes, en streaming amb l'altaveu del telèfon mòbil. L'efecte és el mateix que escoltar-la a través d'una primitiva ràdio de galena o fent servir un pot de tomata en conserva com a altaveu. Altres fan trobades tribals amb cilíndrics altaveus Bluetooth, que bàsicament reprodueixen baixos molt gruixuts, empassant-se els mitjos i els aguts, i sobretot matant l'estèreo, que és un dels grans invents del segle passat. Ens va permetre escoltar la música gravada en condicions naturals: si tenim dues orelles lògic rebre la música des de de dos fonts de so. Aquests altaveus Bluetooth unicel·lulars són com escoltar música sota aigua.

Però la manera més popular d'escoltar música o la ràdio avui en dia és a través dels auriculars intra auditius, que és probablement la manera més antinatural i marginal de fer-ho. Quan volem olorar un formatge no ens en posem un tros de stilton dins les fosses nassals. En canvi no dubtem en encaixar-nos un giny dins l'orella, que depèn de com el col·loquem, la música se sent diferent i mai correctament. De les mil maneres d'escoltar música, aquesta dels auriculars és la que més detesto, sobretot quan vaig en tren i al costat se m'hi posa un paio amb els auriculars amb el volum disparat i alliberant un insuportable estridència que surt a l'exterior i que et va consumint la paciència i activant la pitjor persona que portes dins. Aquells dies dono gràcies de no portar a sobre la navalla per pelar pomes.

A casa la música s'escolta avui amb els anomenats altaveus intel·ligents que són a la fidelitat musical el que el reggaeton és a la música. Els equips d'alta fidelitat s'han convertit en les botigues d'electrònica en una raresa demodé. El concepte hi-fi, que essencialment significa que s'acosta a la fidelitat original de la música, ha mort. Queden escassos sibarites de l'àudio.