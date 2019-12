Sánchez aparta el rei

L'article 99 de la Constitució diu que «el Rei proposarà un candidat a la presidència de Govern, (...) que exposarà davant el Congrés el programa polític de Govern». Deixant de banda que mal pot proposar un monarca que no ha escoltat ERC, decisiva en la investidura, el text màxim estableix una continuïtat entre la proposició règia i l'exposició programàtica davant la cambra. No parla de tràmits intermedis. Doncs bé, Pedro Sánchez viatja a La Zarzuela i rep l'encàrrec. L'aspirant a funcions torna a La Moncloa, fixant així la ubicació del poder autèntic, i obre un discurs que anul·la totes les previsions constitucionals. «A partir de la setmana que ve...».

Sánchez no anuncia la data de la investidura, ni s'alegra per disposar dels suports que justifiquen la seva nominació. «A partir de la setmana que ve» es reunirà amb tots els presidents autonòmics, entaularà contacte amb els grups parlamentaris, parlarà amb l'esotèric president de la Federació de Municipis i, en l'àmbit de la conjectura, no s'ha de descartar que convoqui el titular de la Lliga de Futbol o de la Conferència de Rectors. El candidat elimina el Rei de l'equació, una temptació a la qual han sucumbit tots els seus predecessors a La Moncloa.

Només l'anunci llampec d'un pacte tancat, amb les abstencions de Ciutadans o Esquerra, hauria retornat un mínim de fe en les institucions. El president procrastinador en funcions aparta el Rei i torna a començar, transmet la impressió que tenir un Govern és la menys urgent de les necessitats espanyoles. En defugir el mandat de sotmetre's immediatament a la cambra, no només relativitza el procés d'investidura a risc de fractura. Dos mesos després de les eleccions en què la seva avarícia el va portar al fracàs, el president en funcions torna a apostar per l'anarquia, si més no institucional.